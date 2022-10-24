Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?

Новости Беларуси. Брестские онкологи первыми в Беларуси получили российскую разработку для лечения больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат терапевтической гипотермии широко применяется в нейрохирургии и онкологии для точечного снижения температуры в области головы. При химиотерапии у онкобольных это предотвращает одно из основных побочных явлений – выпадение волос. Новое качество жизни для пациентов и перспективы для врачей в материале Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ежегодно брестские онкологи бросают вызов и борются за жизнь не менее 10 тысяч пациентов. Из них 7 тысяч проходят курс химиотерапии. Теперь в арсенале врачей впервые в Беларуси оборудование российского производства, которое позволяет устранить один из главных побочных эффектов такого лечения – потери волос.

Онкология – это вызов силе духа. Валентина Сидорук узнала о своем диагнозе два года назад. Плановое обследование открыло новую, непростую главу в жизни. В этой борьбе важен настрой пациента, а зачастую именно кардинальное изменение внешности пугает и без того психологически уязвимого пациента. «Сможем сохранить нервную структуру коры головного мозга». Подробнее о преимуществах аппарата читайте здесь.

Валентина Сидорук, пациент Брестского областного онкологического диспансера:

Я уже в течение двух лет почти видела состояние. У меня лучевая терапия была год назад. Я видела, как люди ходят в косынках. Косыночка, а там волос нет. Валентина стала первой пациенткой, кто испытал на себе работу нового аппарата терапевтической гиотермии. Принцип работы прост: температура внутри шлема порядка пяти градусов, а система строго следит, чтобы тело не охлаждалось ниже 32 градусов. В таких условиях луковицы волос сохраняются. Аналогично холод препятствует разрушению клеток в случае с инсультами или черепно-мозговыми травмами. Брестский онкодиспансер станет первопроходцем в применении российского оборудования в Беларуси. Его стоимость для нашей страны ниже – порядка трех миллионов рублей.

Новинку представили разработчики из Ижевска. За последние 10 лет ученые из Удмуртии значительно продвинулись в медицинских инженерных решениях – это и многоразовая биопсийная система, не имеющая аналогов в России, и медицинский хирургический степлер, который используют для оперативных вмешательств. А такие же гипотермические комплексы уже вооружили два десятка медицинских центров России.