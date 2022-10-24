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Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?

24 октября 2022 19:43
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Новости Беларуси. Брестские онкологи первыми в Беларуси получили российскую разработку для лечения больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат терапевтической гипотермии широко применяется в нейрохирургии и онкологии для точечного снижения температуры в области головы. При химиотерапии у онкобольных это предотвращает одно из основных побочных явлений – выпадение волос.

Новое качество жизни для пациентов и перспективы для врачей в материале Кристины Протосовицкой. 

Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ежегодно брестские онкологи бросают вызов и борются за жизнь не менее 10 тысяч пациентов. Из них 7 тысяч проходят курс химиотерапии. Теперь в арсенале врачей впервые в Беларуси оборудование российского производства, которое позволяет устранить один из главных побочных эффектов такого лечения – потери волос.

Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?-4

Онкология – это вызов силе духа. Валентина Сидорук узнала о своем диагнозе два года назад. Плановое обследование открыло новую, непростую главу в жизни. В этой борьбе важен настрой пациента, а зачастую именно кардинальное изменение внешности пугает и без того психологически уязвимого пациента.

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Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?-7

Валентина Сидорук, пациент Брестского областного онкологического диспансера:
Я уже в течение двух лет почти видела состояние. У меня лучевая терапия была год назад. Я видела, как люди ходят в косынках. Косыночка, а там волос нет.

Валентина стала первой пациенткой, кто испытал на себе работу нового аппарата терапевтической гиотермии. Принцип работы прост: температура внутри шлема порядка пяти градусов, а система строго следит, чтобы тело не охлаждалось ниже 32 градусов. В таких условиях луковицы волос сохраняются. Аналогично холод препятствует разрушению клеток в случае с инсультами или черепно-мозговыми травмами. Брестский онкодиспансер станет первопроходцем в применении российского оборудования в Беларуси. Его стоимость для нашей страны ниже – порядка трех миллионов рублей.

Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?-10

Новинку представили разработчики из Ижевска. За последние 10 лет ученые из Удмуртии значительно продвинулись в медицинских инженерных решениях – это и многоразовая биопсийная система, не имеющая аналогов в России, и медицинский хирургический степлер, который используют для оперативных вмешательств. А такие же гипотермические комплексы уже вооружили два десятка медицинских центров России.

Российский аппарат спасает онкобольных от облысения. Как отнеслись к новинке брестские пациенты?-13

Анна Кузнецова, председатель Комитета по развитию медицинской промышленности и здравоохранения Удмуртской Республики (Россия):
Это сделано в рамках импортозамещения, чтобы не пользоваться дорогостоящим оборудованием коллег из Европы и Америки. Цена у них в полтора-два раза выше, чем аппарат наш, и имеют более маленький спектр действия.

Брест и Ижевск связывают отношения городов-побратимов. В областной центр прибыла делегация из онкологического центра Республики Удмутрия. Врачи обменяются опытом и создадут практический план взаимопомощи в лечении пациентов. Брестские онкологи отправятся в Ижевск с ответным визитом. А уже в 2023 году в Бресте пройдет 12-й форум городов-побратимов Беларуси и России. 

# Медицинское оборудование # общество # Кристина Протосовицкая # Валентина Сидорук # Анна Кузнецова # Фотофакт

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