Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте разработчики из Ижевска презентовали аппарат, который помогает в лечении онкобольных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудование широко применяется в нейрохирургии и онкологии для точечного снижения температуры в области головы. Это предотвращает выпадение волос – одно из основных побочных явлений при химиотерапии. Брестский онкодиспансер стал первопроходцем в применении российского оборудования. В год здесь лечат до 10 тысяч человек, из них 7 тысяч проходят курс химиотерапии.

Руслан Лукьяновский, главный врач Брестского областного онкологического диспансера:

Аппарат, который предоставляют в пользование, наши коллегии из Удмуртии не уступает абсолютно ничем в своих параметрах заграничным аналогам. Мы сможем защитить не только волосяные фолликулы от повреждающих факторов химиотерапии, но и также сохранить нервную структуру коры головного мозга.

Виктор Заварзин, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера имени С.Г. Примушко (Россия):

Такие встречи и практики, когда есть возможность приехать и увидеть воочию проблемы, которые существуют и в Бресте, и в Ижевске, и обменяться этими проблемами. Это будет полезно и для онкологов, и пациентов.