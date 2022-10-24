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Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте

24 октября 2022 11:25
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Новости Беларуси. В Бресте разработчики из Ижевска презентовали аппарат, который помогает в лечении онкобольных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте-1

Оборудование широко применяется в нейрохирургии и онкологии для точечного снижения температуры в области головы. Это предотвращает выпадение волос – одно из основных побочных явлений при химиотерапии. Брестский онкодиспансер стал первопроходцем в применении российского оборудования. В год здесь лечат до 10 тысяч человек, из них 7 тысяч проходят курс химиотерапии.

Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте-4

Руслан Лукьяновский, главный врач Брестского областного онкологического диспансера:
Аппарат, который предоставляют в пользование, наши коллегии из Удмуртии не уступает абсолютно ничем в своих параметрах заграничным аналогам. Мы сможем защитить не только волосяные фолликулы от повреждающих факторов химиотерапии, но и также сохранить нервную структуру коры головного мозга.

Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте-7

Виктор Заварзин, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера имени С.Г. Примушко (Россия):
Такие встречи и практики, когда есть возможность приехать и увидеть воочию проблемы, которые существуют и в Бресте, и в Ижевске, и обменяться этими проблемами. Это будет полезно и для онкологов, и пациентов.

Уникальный аппарат для лечения онкобольных презентовали в Бресте-10

Белорусские и удмуртские врачи обменяются опытом и создадут практический план взаимопомощи. Сотрудничество продолжится и в дальнейшем, ведь Брест и Ижевск имеют тесные связи – это города-побратимы.

# Учреждения здравоохранения # общество # Руслан Лукьяновский # Виктор Заварзин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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