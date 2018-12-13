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Российские журналисты в рамках пресс-тура посетят ПВТ и спортивные объекты Минска

13 декабря 2018 06:39
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Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов: четырнадцатый ежегодный пресс-тур для СМИ Союзного государства продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские журналисты в рамках пресс-тура посетят ПВТ и спортивные объекты Минска-1

Среди гостей представители печатных изданий, радио- и телерепортеры, блогеры из регионов от Калининграда до Дальнего Воcтока. 12 декабря журналисты успели познакомиться с историей, культурно-духовным наследием и промышленным потенциалом Витебской области (подробнее здесь).

Российские журналисты в рамках пресс-тура посетят ПВТ и спортивные объекты Минска-4

13 же числа посетят спортивные объекты столицы – «Минск-Арену» и стадион «Динамо». Кроме этого, представители СМИ познакомятся с работой Парка высоких технологий.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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