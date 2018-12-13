Российские журналисты в рамках пресс-тура посетят ПВТ и спортивные объекты Минска

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов: четырнадцатый ежегодный пресс-тур для СМИ Союзного государства продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей представители печатных изданий, радио- и телерепортеры, блогеры из регионов от Калининграда до Дальнего Воcтока. 12 декабря журналисты успели познакомиться с историей, культурно-духовным наследием и промышленным потенциалом Витебской области (подробнее здесь).