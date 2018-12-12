«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры

Новости Беларуси. В детском онкоцентре в Боровлянах открыт сезон предновогодних акций. На этот раз волонтеры, а по совместительству владельцы магазина тканей и текстильной мастерской, отшили мягкие игрушки и десятки комплектов постельного белья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки Почему выбор пал именно на такие подарки – в материале Камиллы Шах.

Камилла Шах, СТВ:

Оказаться в центре детской онкологии – страшный сон любого родителя. Но оказывается, даже в этих стенах есть место маленькой радости. И чаще всего ее приносят с собой именно благотворители.

В сентябре Алисе исполнилось два года. Но отмечала день рождения девочка не в кругу семьи. Осмотры, капельницы, блоки химии – таковы реалии ее новой жизни. Рядом с ней – только мама. А рядом с мамой – врачи и волонтеры.

Алина Комейко:

Очень важно показывать детям, что в их жизни кроме всяких анализов, катетеров и операций есть и положительные моменты. Вот как сегодня – принесли подарки, и я уверена, что Алиса целый вечер провозится с ними. Потому что здесь тяжело. Дети вялые, после рвоты, лежат, ничего не хотят, а здесь хоть какая-то смена обстановки.

Сегодня в рядах волонтеров – три хрупкие девушки. Год назад они открыли магазин тканей. То, что бизнес будет социальным, решили еще на этапе становления.

От психолога детского онкоцентра узнали, что у постояльцев особенно популярно цветное постельное белье и детки расстраиваются, когда им достается белое.

Елена Клочко, психолог РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Сначала мы думали, что это только в отделениях малышей. Оказалось, что это практически во всех отделениях. Но в малышовом отделении есть еще такая специфика, что если подружке досталось какое-то цветное белье, а тебе не досталось, то это проблема. Иногда это даже и слезы.

Девушки откликнулись и за две недели осилили 340 метров ткани. Им, в свою очередь, тоже помогали добровольцы – швеи с умелыми руками и чутким сердцем.

Алина Пантелеева, совладелец магазина тканей:

Нам удалось отшить 22 полуторных комплекта, 17 пододеяльников и 44 простыни. А также наши девочки еще пошили деткам игрушки-подушки – совы, лосики. Я думаю, что им понравится.