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«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры

12 декабря 2018 20:59
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Новости Беларуси. В детском онкоцентре в Боровлянах открыт сезон предновогодних акций. На этот раз волонтеры, а по совместительству владельцы магазина тканей и текстильной мастерской, отшили мягкие игрушки и десятки комплектов постельного белья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки

Почему выбор пал именно на такие подарки – в материале Камиллы Шах.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-1

Камилла Шах, СТВ:
Оказаться в центре детской онкологии – страшный сон любого родителя. Но оказывается, даже в этих стенах есть место маленькой радости. И чаще всего ее приносят с собой именно благотворители.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-4

В сентябре Алисе исполнилось два года. Но отмечала день рождения девочка не в кругу семьи. Осмотры, капельницы, блоки химии – таковы реалии ее новой жизни. Рядом с ней – только мама. А рядом с мамой – врачи и волонтеры.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-7

Алина Комейко:
Очень важно показывать детям, что в их жизни кроме всяких анализов, катетеров и операций есть и положительные моменты. Вот как сегодня – принесли подарки, и я уверена, что Алиса целый вечер провозится с ними. Потому что здесь тяжело. Дети вялые, после рвоты, лежат, ничего не хотят, а здесь хоть какая-то смена обстановки.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-10

Сегодня в рядах волонтеров – три хрупкие девушки. Год назад они открыли магазин тканей. То, что бизнес будет социальным, решили еще на этапе становления.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-13

От психолога детского онкоцентра узнали, что у постояльцев особенно популярно цветное постельное белье и детки расстраиваются, когда им достается белое.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-16

Елена Клочко, психолог РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Сначала мы думали, что это только в отделениях малышей. Оказалось, что это практически во всех отделениях. Но в малышовом отделении есть еще такая специфика, что если подружке досталось какое-то цветное белье, а тебе не досталось, то это проблема. Иногда это даже и слезы.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-19

Девушки откликнулись и за две недели осилили 340 метров ткани. Им, в свою очередь, тоже помогали добровольцы – швеи с умелыми руками и чутким сердцем.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-22

Алина Пантелеева, совладелец магазина тканей:
Нам удалось отшить 22 полуторных комплекта, 17 пододеяльников и 44 простыни. А также наши девочки еще пошили деткам игрушки-подушки – совы, лосики. Я думаю, что им понравится.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-25

Теперь к основному лечению малышей прибавится и цветотерапия. А у бизнеса, который гордо зовется «социально ответственным», наступает жаркая предновогодняя пора.

«Думаю, что им понравится»: необычный способ порадовать детей в онкоцентре в Боровлянах нашли волонтёры-28

# Волонтеры в Минске # общество # Камилла Шах # Елена Клочко # Алина Пантелеева # Алина Комейко # Фотофакт

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