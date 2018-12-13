13 декабря благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует 13 декабря. Белорусский детский фонд и Государственный литературный музей Янки Купалы приглашают детей-сирот на большой благотворительный праздник «Калядки в Купаловом доме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник откроет череду добрых дел фонда по всей стране в рамках акции «Наши дети». Сотрудники музея Янки Купалы подготовили оригинальную авторскую программу: ребята увидят кукольный спектакль, сделают новогодние сувениры своими руками и, конечно, получат подарки от Деда Мороза.

Кроме того, для ребят из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей праздники продолжатся поездкой в Брест и поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.