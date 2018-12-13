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13 декабря благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует в Беларуси

13 декабря 2018 06:25
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует 13 декабря. Белорусский детский фонд и Государственный литературный музей Янки Купалы приглашают детей-сирот на большой благотворительный праздник «Калядки в Купаловом доме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 декабря благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует в Беларуси-1

Праздник откроет череду добрых дел фонда по всей стране в рамках акции «Наши дети». Сотрудники музея Янки Купалы подготовили оригинальную авторскую программу: ребята увидят кукольный спектакль, сделают новогодние сувениры своими руками и, конечно, получат подарки от Деда Мороза.

Кроме того, для ребят из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей праздники продолжатся поездкой в Брест и поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.

13 декабря благотворительная акция «Наши сердца – детям» стартует в Беларуси-4

Акция Белорусского детского фонда «Наши сердца – детям» продлится в детских отделениях больниц Минска при участии волонтерских клубов.

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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