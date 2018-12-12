Ресурсный центр молодежных инициатив: что это и как должно работать?

Новости Беларуси. Благодаря работе, проделанной гомельскими историками и краеведами, сегодня некогда забытое имя Станислава Шабуневского знает каждый школьник. Наследию архитектора посвящена и одна из молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята создали сайт о знаменитом земляке и предложили городским властям оборудовать исторические здания специальными табличками, отсылающими к интернет-ресурсу. Легко ли изменять мир, когда тебе всего 15 лет, узнавал корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Появления собственного скейт-парка в Гомеле ждали не один год. Скейтеры собрали подписи и отправились за поддержкой к городским властям. В результате объект включили в план реконструкции набережной реки Сож. Открыли летом 2017-го.

С тех пор здесь проходят целые фестивали уличной культуры. «Сожски стрит» как явление уже узнаваем не только в Беларуси.

С нетерпением ждет реализации своей инициативы и Илья Барковский. Одиннадцатиклассник с товарищами написали сайт о наследии самого известного гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Перевели информацию на четыре языка, а исторические дома предложили снабдить табличками с QR-кодом, перенаправляющим любого желающего на тематический интернет-ресурс.

Илья Барковский, учащийся средней школы № 33 Гомеля:

Я вижу на примере себя, на примере своих друзей и знакомых, как они радуются успехам, когда их услышали. Когда действительно создаются очень интересные и большие проекты, которые не мог представить, что будут сделаны. Что тебя услышат.

Идеи детей и подростков уже сегодня реально меняют окружающую нас действительность. И с этим невозможно поспорить.

Дарья Хрущева, участник совета старшеклассников Гомельской области:

Был реализован проект, направленный на воспитание толерантного отношения к детям с инвалидностью. Это была и постановка спектакля, и инклюзивная игротека, и включение детей в разные кружки.

Кристина Инковцова, председатель клуба молодежных инициатив «Лидер»:

Очень много бывает каких-то перипетий. Например, не хватает каких-то ресурсов либо взгляда со стороны, либо поддержки взрослых в наших учреждениях образования. Но со временем мы учимся все делать самостоятельно. Учимся находить решение абсолютно всех проблем.

Работу с детьми в Беларуси высоко оценивают и специалисты ЮНИСЕФ. При международной поддержке сейчас в нашей стране создается целая сеть ресурсных центров молодежных инициатив.

Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Видите, центр творчества в каждом городе, в каждой области есть. Это доказательство, что они могут прийти, говорить и объединяться.