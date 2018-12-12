Ресурсный центр молодежных инициатив: что это и как должно работать?
Новости Беларуси. Благодаря работе, проделанной гомельскими историками и краеведами, сегодня некогда забытое имя Станислава Шабуневского знает каждый школьник. Наследию архитектора посвящена и одна из молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята создали сайт о знаменитом земляке и предложили городским властям оборудовать исторические здания специальными табличками, отсылающими к интернет-ресурсу. Легко ли изменять мир, когда тебе всего 15 лет, узнавал корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Появления собственного скейт-парка в Гомеле ждали не один год. Скейтеры собрали подписи и отправились за поддержкой к городским властям. В результате объект включили в план реконструкции набережной реки Сож. Открыли летом 2017-го.
С тех пор здесь проходят целые фестивали уличной культуры. «Сожски стрит» как явление уже узнаваем не только в Беларуси.
С нетерпением ждет реализации своей инициативы и Илья Барковский. Одиннадцатиклассник с товарищами написали сайт о наследии самого известного гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Перевели информацию на четыре языка, а исторические дома предложили снабдить табличками с QR-кодом, перенаправляющим любого желающего на тематический интернет-ресурс.
Илья Барковский, учащийся средней школы № 33 Гомеля:
Я вижу на примере себя, на примере своих друзей и знакомых, как они радуются успехам, когда их услышали. Когда действительно создаются очень интересные и большие проекты, которые не мог представить, что будут сделаны. Что тебя услышат.
Идеи детей и подростков уже сегодня реально меняют окружающую нас действительность. И с этим невозможно поспорить.
Дарья Хрущева, участник совета старшеклассников Гомельской области:
Был реализован проект, направленный на воспитание толерантного отношения к детям с инвалидностью. Это была и постановка спектакля, и инклюзивная игротека, и включение детей в разные кружки.
Кристина Инковцова, председатель клуба молодежных инициатив «Лидер»:
Очень много бывает каких-то перипетий. Например, не хватает каких-то ресурсов либо взгляда со стороны, либо поддержки взрослых в наших учреждениях образования. Но со временем мы учимся все делать самостоятельно. Учимся находить решение абсолютно всех проблем.
Работу с детьми в Беларуси высоко оценивают и специалисты ЮНИСЕФ. При международной поддержке сейчас в нашей стране создается целая сеть ресурсных центров молодежных инициатив.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Видите, центр творчества в каждом городе, в каждой области есть. Это доказательство, что они могут прийти, говорить и объединяться.
Ресурсные центры, а их будет по стране семь, станут местом, куда любой подросток сможет прийти со своей идеей, найти единомышленников и помощь в реализации проекта. Да и просто местом для эффективной коммуникации молодежи.