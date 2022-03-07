Российские военные объявили режим тишины. Гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Новости Украины. Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов.
«Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре» – подробнее здесь.
С 10:00 гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контролировать эвакуацию будут Вооруженные Силы России, в том числе с использованием беспилотников. В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвратить попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный Крест. Как сообщают российские СМИ, выход мирных граждан организован по просьбе Президента Франции к Владимиру Путину во время их телефонного разговора, который состоялся накануне.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена». Комментарий Игоря Конашенкова.