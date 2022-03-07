Российские военные объявили режим тишины. Гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Новости Украины. Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов.

С 10:00 гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контролировать эвакуацию будут Вооруженные Силы России, в том числе с использованием беспилотников. В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвратить попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный Крест. Как сообщают российские СМИ, выход мирных граждан организован по просьбе Президента Франции к Владимиру Путину во время их телефонного разговора, который состоялся накануне.