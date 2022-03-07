Игорь Лапшин об отстранении белорусских паралимпийцев: «Главное сейчас – достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается»

Юлия Силипицкая, СТВ: К сожалению, последней грязной волной стало отстранение наших спортсменов от зимней Паралимпиады 2022 года. Белорусы, будучи уже в Поднебесной, приняли жесткий удар: стать «нейтралами», принять пьедестал без флага, и отсутствие гимна. Они уже настраивались на свои дистанции, тем более что в команде значились действующие паралимпийские чемпионы: трехкратная Светлана Сахоненко и Юрий Голуб. Но ребятам объявили, что пришло время отправляться на родину. Вот так пекинский форум для белорусов стал самым коротким в истории.

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс остается в том же ключе, как и был, финансирование под это есть. Предлагались варианты избрать другие маршруты по поводу соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут принимать и предлагать участие в соревнованиях, все будет продолжаться, как и было. Для нас большой трагедии нет. Самое главное сейчас – достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается. Думаю, что эта ситуация обязательно с течением времени исправится и все будет нормально.

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