Игорь Лапшин об отстранении белорусских паралимпийцев: «Главное сейчас – достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается»

Новости Беларуси. В течение недели со скоростью пули рекомендации МОК были не только прочитаны, но и воплощены, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
«Мы все обескуражены тем, что происходит в спорте». Комментарий Губерниева читайте здесь.
Юлия Силипицкая, СТВ:
К сожалению, последней грязной волной стало отстранение наших спортсменов от зимней Паралимпиады 2022 года. Белорусы, будучи уже в Поднебесной, приняли жесткий удар: стать «нейтралами», принять пьедестал без флага, и отсутствие гимна. Они уже настраивались на свои дистанции, тем более что в команде значились действующие паралимпийские чемпионы: трехкратная Светлана Сахоненко и Юрий Голуб. Но ребятам объявили, что пришло время отправляться на родину. Вот так пекинский форум для белорусов стал самым коротким в истории.
Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс остается в том же ключе, как и был, финансирование под это есть. Предлагались варианты избрать другие маршруты по поводу соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут принимать и предлагать участие в соревнованиях, все будет продолжаться, как и было. Для нас большой трагедии нет. Самое главное сейчас – достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается. Думаю, что эта ситуация обязательно с течением времени исправится и все будет нормально.
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