Романов: на Западе понимают, что могут выйти из экономического кризиса только через большую войну

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем говорили Лукашенко и Путин в Кремле. Возможное прекращение огня в Украине – что по этому поводу думает белорусский лидер. Какую роль в переговорах может сыграть Беларусь? В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Я очень люблю эту тему обсуждать и проговаривать ее в молодежных аудиториях. О том, что США стали великой державой, сверхдержавой не по итогам нового курса Рузвельта, не в результате кейнсианской политики, которую они начали проводить в 30-е годы, а потому что они поднялись, восстановили себя после Великой депрессии, после мощнейшего экономического кризиса конца 20-х, начала 30-х годов, именно в результате Второй мировой войны, поставок по ленд-лизу, потом, когда за эти поставки рассчитывались еще, нам надо знать, до начала 90-х годов.

Григорий Азаренок, СТВ:

План маршала якобы благотворительный.

Олег Романов:

Совершенно верно. И именно это сделало. И они сейчас понимают, что выход из того экономического кризиса, в котором оказался Запад и в частности США, может быть только через большую войну. Война в Украине – это не большая война, но, тем не менее, и ее можно использовать для того, чтобы по максимуму извлечь себе дивиденды. Поэтому здесь есть и вот это делячество, но это не просто такое делячество коммерса. Здесь еще есть и вот эта политика, которая многократно использовалась Штатами для того, чтобы решить свои проблемы.