Романов: взаимодействие с Америкой должно быть предельно осторожным

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем говорили Лукашенко и Путин в Кремле. Возможное прекращение огня в Украине – что по этому поводу думает белорусский лидер. Какую роль в переговорах может сыграть Беларусь? В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Америка – это страна, которая вряд ли может быть для нас каким-то образцом для подражания. И не об этом даже сейчас идет разговор. Разговор в значительной мере идет о том, что взаимодействие с ней должно быть предельно осторожным. И наш Президент сегодня хорошо сказал о том, что отказываться от этого взаимодействия не надо, потому что там, где есть возможности для улучшения своих позиций, каких-то выгод, наверное, можно и нужно вести переговоры, но делать это предельно осторожно, имея в виду все то, о чем мы сегодня говорили, и многое из того, о чем мы не говорили, а что на самом деле существует.