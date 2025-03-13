Романов: сейчас стоит вопрос о существовании Украины на карте мира

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Здесь, мне кажется, вопрос другой стоит: не о том, как Украина и когда будет вступать в НАТО, а останется ли она вообще на политической карте мира? И мне кажется, что если процессы будут идти так, как они идут сейчас, этот вопрос станет самой логикой жизни. Не то, что там кто-то хочет, кто-то плохой. Сами политики подчиняются логике политических процессов, логике истории. Я вас абсолютно уверен в том, что тот же Владимир Путин и не хотел эту войну начинать. Он был вынужден. Его заставили «западные лидеры» (они таковыми не являются), заставили на это пойти. Он по натуре человек очень миролюбивый, готов многое перетерпеть, но лишь бы только обеспечить мир и покой своему народу. Но вынужден был сделать то, что сделал.

В данном случае я говорю о подчинении закону истории, закону общественного развития. Так вот, возвращаясь к Украине, нет такой сейчас тенденции, которая привела бы к тому, что Украина будет принята в НАТО и так далее. Сейчас идет разговор о другом, останется ли она вообще. Она потеряла уже то, что немыслимо было потерять еще несколько лет назад: и территории, людей, ресурсы, отношения с мировым сообществом. А сейчас идет разговор о ее субъектности.