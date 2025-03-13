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В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома

13 марта 2025 19:28
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Укрепление материально-технической базы учреждений, кадровые вопросы и повышение заработной платы работников. В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома. Говорили о результатах работы и планах на текущий год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома-2

В 2024-м отметили знаковые события: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 50-летие присвоения Минску звания «Город-герой». Прошло множество мероприятий, посвященных этим датам. Также впервые проведены День первокурсника для колледжей и культурно-патриотический фестиваль «Минск единый», который продолжится и в этом году.

В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома-4

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В 2024 году учреждения культуры сработали очень хорошо, слаженно. Мы выполнили все социально-экономические показатели. Показатели государственной программы «Культура Беларуси», которые доведены до города, все выполнены в полном объеме. Было проведено большое количество мероприятий.

Обеспеченность кадрами в сфере культуры составляет 93 %. Ведется работа над 100-процентным показателем.

# Государственная политика в области культуры

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