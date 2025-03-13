Укрепление материально-технической базы учреждений, кадровые вопросы и повышение заработной платы работников. В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома. Говорили о результатах работы и планах на текущий год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2024-м отметили знаковые события: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 50-летие присвоения Минску звания «Город-герой». Прошло множество мероприятий, посвященных этим датам. Также впервые проведены День первокурсника для колледжей и культурно-патриотический фестиваль «Минск единый», который продолжится и в этом году.