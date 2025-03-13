В Центральной избирательной комиссии вручили паспорта юным белорусам
Паспорта юным белорусам 13 марта вручали в Центральной избирательной комиссии. В списке почетных гостей 14-летние юноши и девушки из всех областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они уже успели проявить себя в учебе, спорте, общественной жизни.
Перед торжественной церемонией ребят познакомили с этапами развития избирательной системы Беларуси и особенностями проведения электоральных кампаний в нашей стране. Учащиеся также получили уникальную возможность заглянуть в кабинет председателя Центральной избирательной комиссии.
Церемония вручения паспортов стала кульминацией мероприятия. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручил Игорь Карпенко. В своем напутственном слове председатель ЦИК подчеркнул, что паспорт гражданина Беларуси связывает нас с нашим Отечеством, народом, его культурой, языком и традициями.
Кристина Деркач, учащаяся средней школы № 96 Минска:
Я очень горжусь, что родилась в Беларуси, что я – гражданин Республики Беларусь в первую очередь. Очень рада, что я получила такой важный документ.
Дарья Фицер, учащаяся средней школы № 2 Слуцка:
Сначала нервничать начала, все-таки такое необычное событие, а потом я подумала, что это будет классно, посетить такое место. И мои надежды оправдались, мне понравилось.
Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» проходит в нашей стране уже более 20 лет. Получение паспортов подчеркивает переход юношей и девушек во взрослую жизнь, а также дает им возможность почувствовать себя полноправными членами общества, ответственными перед страной и ее законами.