В Центральной избирательной комиссии вручили паспорта юным белорусам

Паспорта юным белорусам 13 марта вручали в Центральной избирательной комиссии. В списке почетных гостей 14-летние юноши и девушки из всех областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они уже успели проявить себя в учебе, спорте, общественной жизни.

Перед торжественной церемонией ребят познакомили с этапами развития избирательной системы Беларуси и особенностями проведения электоральных кампаний в нашей стране. Учащиеся также получили уникальную возможность заглянуть в кабинет председателя Центральной избирательной комиссии. Церемония вручения паспортов стала кульминацией мероприятия. Главный документ молодым людям в торжественной обстановке вручил Игорь Карпенко. В своем напутственном слове председатель ЦИК подчеркнул, что паспорт гражданина Беларуси связывает нас с нашим Отечеством, народом, его культурой, языком и традициями.

Кристина Деркач, учащаяся средней школы № 96 Минска:

Я очень горжусь, что родилась в Беларуси, что я – гражданин Республики Беларусь в первую очередь. Очень рада, что я получила такой важный документ.