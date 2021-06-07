90 белорусских туристов на Кипре не могут вылететь домой из-за запрета на полёты «Белавиа»

Новости Беларуси. Затянувшийся на неопределенный срок отпуск. «Белавиа» продолжает вывозить белорусских туристов, которые в буквальном смысле оказались заложниками из-за «закрытого неба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь о десятках наших граждан, которые остаются на Кипре: власти острова не дают соответствующего разрешения на то, чтобы забрать туристов. У одних уже истек срок путевок, у других – действие виз. По обратному рейсу информации пока нет. Как сообщили в союзе туриндустрии, ситуация на контроле у туроператоров и Минспорта и туризма.