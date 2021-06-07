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90 белорусских туристов на Кипре не могут вылететь домой из-за запрета на полёты «Белавиа»

07 июня 2021 15:51
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Новости Беларуси. Затянувшийся на неопределенный срок отпуск. «Белавиа» продолжает вывозить белорусских туристов, которые в буквальном смысле оказались заложниками из-за «закрытого неба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь о десятках наших граждан, которые остаются на Кипре: власти острова не дают соответствующего разрешения на то, чтобы забрать туристов. У одних уже истек срок путевок, у других – действие виз. По обратному рейсу информации пока нет. Как сообщили в союзе туриндустрии, ситуация на контроле у туроператоров и Минспорта и туризма.

90 белорусских туристов на Кипре не могут вылететь домой из-за запрета на полёты «Белавиа»-1

Авиакомпания «Белавиа» уже выполнила ряд рейсов по эвакуации. По скорректированным маршрутам в обход закрытых территорий на родину возвращены туристы из Черногории, Албании, Туниса.

Как вывезти белорусских туристов из стран, которые закрыли авиасообщение? Читайте здесь.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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