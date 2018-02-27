Роман Мотульский: «Советую найти своего библиотекаря и разговаривать с ним. Это, как духовник»

Гость программы «Большой завтрак» директор государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь

«Читать – это очень важно. Но самое главное – это поговорить»

Роман Мотульский, директор ГУ«Национальная библиотека Беларуси»:

Есть определённый стереотип, что библиотека – это там, где тихо, нельзя разговаривать, нельзя шуметь, нельзя громко ходить, там находятся книги. Но это из концепции XIX века. Если говорить о современной и хорошей библиотеке, то это место встречи. И когда мы создавали библиотеку, мы вернулись к древнегреческой концепции библиотеки мусейона. Конечно, читать – это очень важно. Но самое главное – это поговорить. Именно в общении рождается новое знание, новая истина.

«Нечего упрекать молодёжь. Во времена Скорины упрекали тех, кто взял на себя смелость читать бумажную книгу в противовес рукописной»

Ирина Ромбальская, СТВ:

Как Вы относитесь к читающей и нечитающей молодежи сегодня?

Роман Мотульский:

Совершенно нечего упрекать современную молодежь в том, что молодые люди много читают электронных книг, интернет-сообщений и так далее. Это примерно так, как во времена Скорины упрекали тех, кто взял на себя смелость читать бумажную книгу в противовес рукописной. Поменялась книга – поменялся мир. Чтобы читать серьезную мировую литературу, надо быть к этому готовым. Надо хотеть смотреть на этот мир все-таки несколько иначе, чем с коротких сообщений, написанных без знаков препинания. Для детей их родители – это боги. Особенно для маленьких. И они нас во всем дублируют. Если папа с работы пришел, быстренько перечитал сообщения и пошел играть в «танчики», а мама смотрит сериалы и одновременно переписывается с подругами в Фейсбуке, то вряд ли стоит ожидать, что ребенок ни с того ни с сего начнет читать, читать запоем. То есть для начала, это личное поведение родителей.

«Копии из наших фондов придут на ваш гаджет»

Ирина Ромбальская:

Что нового сегодня предлагает Национальная библиотека?

Роман Мотульский:

О ксероксе мы сейчас уже не мечтаем. Это та технология, которая уже уходит. Когда я писал еще кандидатскую диссертацию, надо было приходить в библиотеку и переписывать от руки. Потом появился ксерокс, и можно было откопировать листики и унести домой. Сейчас можно в удаленном режиме заказывать у нас в библиотеке. Есть у нас такая услуга «Электронная доставка документов». И копии из наших фондов (бумажных либо электронных) придут на ваш гаджет.

«Полный читальный зал – не такой уж однозначный показатель читающей нации»

Ирина Ромбальская:

От чего зависит наполненность читального зала?

Роман Мотульский:

Когда открывалась библиотека – это было для всех чудом. Никто не мог поверить, что нет проблем со скоростью интернета. Тогда библиотека была переполнена. Тогда в день приходило 5-7 тысяч человек. Развитие библиотечного дела очень тесно связано с развитием общества. Но полный читальный зал – это не такой уж однозначный показатель читающей нации. Я видел полные читальные залы в совершенно разных ситуациях. В одном случае они переполнены, потому что это страна с низким уровнем развития, с практически нулевым уровнем социальной защиты. И публичная библиотека – это единственное место, где можно получить бесплатно знания и попытаться вырваться из нищеты. Да, они переполненные, люди занимают очередь с 6 утра, чтобы попасть в библиотеку. Но такую же ситуацию я наблюдал и в высокоразвитых странах. Например, недавно в Бельгии построена новая библиотека, в городе Кенте. В 11 часов дня – читальный зал полностью забит молодежью. Это привычка, это уровень культуры, но вместе с тем это и уровень и правовой культуры. Не будем забывать, что фраза «скачать из интернета» у нас «гуляет» совершенно вольно и не считается чем-то неправомерным. В других странах это преступление. Мы все привыкли к высокому уровню социальной защиты наших школьников. Фактически всю учебную литературу они получают почти бесплатно. То есть цена носит символический характер. Такого нет даже в высокоразвитый и богатых странах Европы. Давайте сейчас представим, что всей этой литературы не стало: и наши читальные залы сразу наполнятся детьми. Но стремимся ли мы к такому наполнению?

«Когда читаешь книгу, у тебя есть возможность каждого героя «одеть», «обуть»

Ирина Ромбальская:

Как Вы относитесь к экранизации произведений художественной литературы?

Роман Мотульский:

Книга предлагает намного больше вариантов развития событий, чем даже самый хороший художественный фильм. Фильм мы видим так, как его видит режиссер, актеры. А вот когда читаешь книгу, у тебя есть возможность каждого героя «одеть», «обуть», наделить его индивидуальными качествами. Каждый человек имеет право пофантазировать.

«Если информация вся будет чистенькая, беленькая, пушистенькая, откуда возьмется реальное понимание мира?»

Ирина Ромбальская:

Как из огромного количества информации вычленить нужную и полезную?

Роман Мотульский:

Если мы будем жить в мире, где информация вся будет чистенькая, беленькая, пушистенькая, откуда возьмется реальное понимание мира? Или мы будем такими помидорчиками из теплицы: плёночка порвалась – и тут же завял. Я могу посоветовать найти себе своего библиотекаря и разговаривать с ним. Это как свой духовник. Чтение – процесс сугубо индивидуальный.

«Друг увлёк меня подводным плаванием»

Ирина Ромбальская:

Любите ли Вы спорт?

Роман Мотульский:

Я с удовольствием занимаюсь спортом. Но никогда не занимался профессионально. Зимой на лыжах, летом на велосипеде. В свое время друг увлек меня подводным плаванием. И до сих пор «болею» этой болезнью. Но это такой вид спорта, который требует еще и билет на самолет в теплые моря. Поэтому тут уж как получается.