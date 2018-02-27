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«Следующую холодовую травму человек может получить уже в более мягких условиях». Врач о том, как обморожение влияет на организм

27 февраля 2018 11:51
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Новости Беларуси. Мороз не щадит. Только за последние сутки десятки пострадавших от холода обратились за помощью врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Следующую холодовую травму человек может получить уже в более мягких условиях». Врач о том, как обморожение влияет на организм -1

Обморожения и гололедные травмы – самые распространенные диагнозы. Медики отмечают: большинство из пациентов находились в состоянии алкогольного опьянения. Многие по-прежнему ошибочно полагают, что высокий градус способен согреть в сильный минус. В группу риска также попадают и люди с заболеванием артерий, вен и сахарным диабетом.

«Следующую холодовую травму человек может получить уже в более мягких условиях». Врач о том, как обморожение влияет на организм -4

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи:
К сожалению, после перенесенной холодовой травмы, даже легкой, у человека остается повышенная чувствительность к холоду. Это такая особенность организма. Он как бы помнит, что от этого было плохо, и более выражено реагирует на холод. Вот эта более выраженная реакция приводит к тому, что следующую холодовую травму человек может получить уже в более мягких условиях окружающей среды.

Тем временем, отступать зима не планирует. Завтра, 28 февраля, ожидается до -27 градусов, местами метель и ветер.

# общество # Фотофакт # Здоровье # Дмитрий Мазолевский

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