«Должны быть жестокие меры ответственности». Александр Лукашенко – о наказаниях для нетрезвых водителей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты нажрался, сел в автомобиль и убил человека. Всё, как у меня на родине говорят: «На каркалык». И все это должны четко понимать. Бывают разные случаи. Едешь на автомобиле. Сейчас движение такое, что ужас. Кто только не имеет автомобиль: и уж, и жук, и таракан. Кто может и кто не может управлять автотранспортом. Мы слишком вольно относимся к выдаче разрешительных документов на управление автотранспортом. За одну бутылку коньяка можно получить любую справку. Здесь надо ужесточать ответственность.

При подготовке водителей надо ответственность ужесточать, хотя бы вернуться к тому, что было в советские времена. Но особенно, если ты пьяный сел за руль. Мы не помню уже какой закон приняли. Первый раз сел – ну, ничего, второй раз – пожурим, а в третий – заберем автомобиль. Да задержали тебя в пьяном виде – никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом. Это если ты попался. А убил человека – туда же, за этим человеком и отправляйся. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах по чьей-то вине, на их родственников. Тем уже, наверное, все равно: они там, на небесах. А родственникам! А если убили твоего ребенка? И мы, как мыши, под веником прячемся и начинаем рассуждать: запретить продавать где-то в каком-то углу алкоголь. В одном запретил – в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности.