«Должны быть жестокие меры ответственности». Александр Лукашенко – о наказаниях для нетрезвых водителей

Новости Беларуси. Президент требует ужесточить ответственность за правонарушения в нетрезвом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь 27 февраля на заседании Совета Безопасности.
Александр Лукашенко отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя. При этом во всех социологических опросах на тему самых опасных проблем общества белорусы на первое место ставят пьянство.
Глава государства отметил, что ждет предложений по улучшению борьбы с этим негативным явлением от Генерального прокурора и Администрации Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты нажрался, сел в автомобиль и убил человека. Всё, как у меня на родине говорят: «На каркалык». И все это должны четко понимать. Бывают разные случаи. Едешь на автомобиле. Сейчас движение такое, что ужас. Кто только не имеет автомобиль: и уж, и жук, и таракан. Кто может и кто не может управлять автотранспортом. Мы слишком вольно относимся к выдаче разрешительных документов на управление автотранспортом. За одну бутылку коньяка можно получить любую справку. Здесь надо ужесточать ответственность.
При подготовке водителей надо ответственность ужесточать, хотя бы вернуться к тому, что было в советские времена. Но особенно, если ты пьяный сел за руль. Мы не помню уже какой закон приняли. Первый раз сел – ну, ничего, второй раз – пожурим, а в третий – заберем автомобиль. Да задержали тебя в пьяном виде – никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом. Это если ты попался. А убил человека – туда же, за этим человеком и отправляйся. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах по чьей-то вине, на их родственников. Тем уже, наверное, все равно: они там, на небесах. А родственникам! А если убили твоего ребенка? И мы, как мыши, под веником прячемся и начинаем рассуждать: запретить продавать где-то в каком-то углу алкоголь. В одном запретил – в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности.
В ходе заседания поднимались также вопросы предупреждения и пресечения преступлений на бытовой почве, противодействия распространению наркотиков, совершенствования работы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Президент подчеркнул, что необходимо сделать всё для того, чтобы белорусы чувствовали себя безопасно в родной стране.
В целом же статистика свидетельствует, что в Беларуси улучшается криминогенная ситуация. Число погибших и пострадавших от преступлений снижается.