Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт

Новости Беларуси. Волшебство рук и немного физики. Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Волшебство рук и немного физики. Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3D-картины создаются с помощью лазера и взаимодействия световых волн. Всё это отражается на специальной фотопленке, и в «черном квадрате» появляются объемные предметы.
Беларусь – одна из немногих стран, где художественные голограммы создают уже более 40 лет. А основателем необычного направления стал Леонид Танин – ученый с мировым именем.
Леонид Танин, генеральный директор предприятия:
Если это снималась голограмма креста Евфросиньи Полоцкой, то это привозили прямо с женского монастыря из Полоцка сам крест. Не должно быть смещений во время записи в доли микрона во время записи. И если что-то где-то шелохнется – и голограмма не запишется.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Когда начали мы готовить выставку, захотелось, чтобы и на этой выставке была представлена книга. Тем более что совсем недавно мы отметили с вами 500-летие белорусского книгопечатания.
На выставке представлено более ста объемных картин. Здесь представлена атрибутика Великой Отечественной войны, христианские реликвии, космические корабли и боевые самолеты. Также в экспозиции – оригиналы старопечатных изданий – Библия Скорины и Евангелие Петра Мстиславца.