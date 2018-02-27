Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт

Новости Беларуси. Волшебство рук и немного физики. Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3D-картины создаются с помощью лазера и взаимодействия световых волн. Всё это отражается на специальной фотопленке, и в «черном квадрате» появляются объемные предметы. Беларусь – одна из немногих стран, где художественные голограммы создают уже более 40 лет. А основателем необычного направления стал Леонид Танин – ученый с мировым именем.

Леонид Танин, генеральный директор предприятия:

Если это снималась голограмма креста Евфросиньи Полоцкой, то это привозили прямо с женского монастыря из Полоцка сам крест. Не должно быть смещений во время записи в доли микрона во время записи. И если что-то где-то шелохнется – и голограмма не запишется.