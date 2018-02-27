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Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт

27 февраля 2018 12:35
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Новости Беларуси. Волшебство рук и немного физики. Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт-1

3D-картины создаются с помощью лазера и взаимодействия световых волн. Всё это отражается на специальной фотопленке, и в «черном квадрате» появляются объемные предметы.

Беларусь – одна из немногих стран, где художественные голограммы создают уже более 40 лет. А основателем необычного направления стал Леонид Танин – ученый с мировым именем.

Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт-4

Леонид Танин, генеральный директор предприятия:
Если это снималась голограмма креста Евфросиньи Полоцкой, то это привозили прямо с женского монастыря из Полоцка сам крест. Не должно быть смещений во время записи в доли микрона во время записи. И если что-то где-то шелохнется – и голограмма не запишется.

Выставка художественных голограмм открылась в Национальной библиотеке: фотофакт-7

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Когда начали мы готовить выставку, захотелось, чтобы и на этой выставке была представлена книга. Тем более что совсем недавно мы отметили с вами 500-летие белорусского книгопечатания.

На выставке представлено более ста объемных картин. Здесь представлена атрибутика Великой Отечественной войны, христианские реликвии, космические корабли и боевые самолеты. Также в экспозиции – оригиналы старопечатных изданий – Библия Скорины и Евангелие Петра Мстиславца.

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт # Роман Мотульский # Леонид Танин

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