Роман Мотульский рассказал, как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:

Дело в том, что в студенческие годы я ездил в стройотряды. Ездил в стройотряды постоянно с первого курса. Это было таким невероятным желанием – попасть в выездной отряд. После первого курса было практически невозможно, и я что только не делал: стенгазеты рисовал, новый корпус общежития вымывал. И я выехал.

И мы познакомились с супругой в таком большом студенческом отряде в Ставропольском крае. Времена самые счастливые, потому что мы были молоды, вверху было звёздное небо бездонное.

Но случилась беда серьёзная – в отряде появилась болезнь Боткина. И после того, как, всё-таки, мы выздоровели, после Боткина надо себя примерно вести: диетическое питание, нельзя было ходить на дискотеки, резких движений и так далее. И мы за ручку ходили по парку, разговаривали и всё это очень быстро закончилось свадьбой.