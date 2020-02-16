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Роман Мотульский рассказал, как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина

16 февраля 2020 16:37
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как со своей будущей супругой Вы познакомились?

Роман Мотульский рассказал, как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина-1

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Дело в том, что в студенческие годы я ездил в стройотряды. Ездил в стройотряды постоянно с первого курса. Это было таким невероятным желанием – попасть в выездной отряд. После первого курса было практически невозможно, и я что только не делал: стенгазеты рисовал, новый корпус общежития вымывал. И я выехал.

И мы познакомились с супругой в таком большом студенческом отряде в Ставропольском крае. Времена самые счастливые, потому что мы были молоды, вверху было звёздное небо бездонное.

Но случилась беда серьёзная – в отряде появилась болезнь Боткина. И после того, как, всё-таки, мы выздоровели, после Боткина надо себя примерно вести: диетическое питание, нельзя было ходить на дискотеки, резких движений и так далее. И мы за ручку ходили по парку, разговаривали и всё это очень быстро закончилось свадьбой.

# Брак и семья # общество # Роман Мотульский

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