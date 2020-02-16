«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 16 февраля спортивный комплекс в Раубичах. Главная цель – проконтролировать степень готовности объекта к чемпионату Европы по биатлону и этапу Кубка IBU, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 16 февраля спортивный комплекс в Раубичах. Главная цель – проконтролировать степень готовности объекта к чемпионату Европы по биатлону и этапу Кубка IBU, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Континентальное первенство должна была принять Эстония, но из-за бесснежья там расписались в бессилии организовать соревнования. И их перенесли к нам. В «Раубичах» уже заготовлено 10 тысяч кубометров снега. К моменту стартов – 26 февраля – покрытие будет в идеальном состоянии.
Александр Лукашенко сегодня лично вместе с командой опробовал трассу, после чего пообщался с журналистами. Глава государства подчеркнул: от проведения чемпионата Беларусь, безусловно, получит финансовую выгоду, но это вовсе не главный аргумент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если учитывать нынешние условия погоды (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, як у народзе кажуць, пацэліць, когда был небольшой минус, и заготовить горы этого снега и выложить трассу. Если такая трасса сохранится до соревнований, а у нас же не только одни соревнования – в Финляндии нет снега, в Эстонии, других. Международная федерация просит, чтобы мы здесь провели соревнования: и чемпионат Европы, и этап Кубка мира IBU, европейский этап. Поэтому вот, стараемся.
Я, откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. Ну а сегодня я так решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль, поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально.
Мы сделаем трассу. Снега, вон, видите, горы настреляли. Целый дивизион пушек стоит и наших, и не наших. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега.
– Есть информация, что не просто спасаем – это еще, вроде как, выгодно. На каких условиях принимаем чемпионат Европы?
Александр Лукашенко:
Да. Я не знаю точные условия, но они оплачивают полностью подготовку нашу. Ну, я же не считаю, что приедут сюда тысячи человек. Люди приедут, которые будут питаться, жить и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все и с большой прибылью.
Но для меня не это главное. Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в «Раубичи» этап Кубка мира. Уже ведущих, самых топовых спортсменов, которые сейчас сражаются на чемпионате мира.
Ожидается, что в турнире примут участие более 30 команд. Это примерно около 500 человек. Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе пройдет и этап Кубка IBU. Он состоится с 4 по 7 марта.