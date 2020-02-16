«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ

Континентальное первенство должна была принять Эстония, но из-за бесснежья там расписались в бессилии организовать соревнования. И их перенесли к нам. В «Раубичах» уже заготовлено 10 тысяч кубометров снега. К моменту стартов – 26 февраля – покрытие будет в идеальном состоянии.

Александр Лукашенко сегодня лично вместе с командой опробовал трассу, после чего пообщался с журналистами. Глава государства подчеркнул: от проведения чемпионата Беларусь, безусловно, получит финансовую выгоду, но это вовсе не главный аргумент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если учитывать нынешние условия погоды (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, як у народзе кажуць, пацэліць, когда был небольшой минус, и заготовить горы этого снега и выложить трассу. Если такая трасса сохранится до соревнований, а у нас же не только одни соревнования – в Финляндии нет снега, в Эстонии, других. Международная федерация просит, чтобы мы здесь провели соревнования: и чемпионат Европы, и этап Кубка мира IBU, европейский этап. Поэтому вот, стараемся.

Я, откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. Ну а сегодня я так решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль, поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально.

Мы сделаем трассу. Снега, вон, видите, горы настреляли. Целый дивизион пушек стоит и наших, и не наших. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега.