Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал-майор милиции:

Руководство Главного управления внутренних дел Мингорисполкома обязательно встречается с родственниками, с родными и близкими погибших сотрудников. В первую очередь, конечно, мы делаем это для того, чтобы уточнить те проблемные вопросы, которые есть в семьях, и о быте их мы тоже не забываем в обязательном порядке. Конечно, в эти дни и в дни рождения наших коллег мы прибываем к местам захоронений, к памятникам, обязательно возлагаем цветы, вспоминаем. Это делают все подразделения, где служили данные сотрудники.