Прямой эфир

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников

16 февраля 2020 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Милиционеры не оставляют без внимания семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-1

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-3

В преддверии профессионального праздника милиционеры почтили память коллег и возложили цветы и венки к монументу в честь сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-6

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-8

Уже традиционно в эти дни руководство МВД встречается с семьями бывших сотрудников, чтобы оказать помощь и поддержать в непростой жизненной ситуации.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-11

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал-майор милиции:
Руководство Главного управления внутренних дел Мингорисполкома обязательно встречается с родственниками, с родными и близкими погибших сотрудников. В первую очередь, конечно, мы делаем это для того, чтобы уточнить те проблемные вопросы, которые есть в семьях, и о быте их мы тоже не забываем в обязательном порядке. Конечно, в эти дни и в дни рождения наших коллег мы прибываем к местам захоронений, к памятникам, обязательно возлагаем цветы, вспоминаем. Это делают все подразделения, где служили данные сотрудники.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-14

Кроме традиционных почестей, 16 февраля в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложена капсула с землей, привезенной с мест захоронения погибших милиционеров.

Мы делаем это, чтобы уточнить проблемы семей, и о быте их не забываем. МВД встретилось с родственниками погибших на службе сотрудников-17

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ
16 февраля 2020 11:48

«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ

Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?
15 февраля 2020 17:27

Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?

Клишевич: «Сегодня каждый молодой человек в нашей стране должен уметь держать в руках автомат»
15 февраля 2020 17:12

Клишевич: «Сегодня каждый молодой человек в нашей стране должен уметь держать в руках автомат»