Роман Головченко: в первом полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами

Новости Беларуси. Положительную динамику внешней торговли за первые шесть месяцев 2020 года отметили на заседании Президиума Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюс почти 500 миллионов долларов в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. И это при том, что предприятиям пришлось работать в непростых условиях пандемии. По-прежнему положительное сальдо вытягивают услуги. Глава правительства подчеркнул, что особую роль в продвижении отечественных товаров на мировом рынке играют загранучреждения, и обратил внимание, что им нужно активизировать работу.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Такой результат отчасти можно объяснить пандемией, замораживанием рынков, целым комплексом внешних факторов, которые, несомненно, оказали влияние на состояние внешнеторговой деятельности. Изменились ценовая и товарная конъюнктура на внешних рынках, были известны проблемы в нефтепереработке, других отраслях. Тем не менее ряд отраслей практически не почувствовал влияния эпидемиологических ограничений и даже улучшил свои результаты во внешней торговле. Так, увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (рост – 6,4 %), образовательных услуг (рост – 3,1 %), компьютерных и информационных услуг (традиционный рост на приличную сумму – 21,6 %).