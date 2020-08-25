Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно

Планируется привлечь служащих из разных воинских частей. Каждая из них отработает стратегические тактики в полевых условиях. Всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Генеральным штабом сегодня постоянно отслеживается и анализируется положение в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке Вооруженные Силы обеспечивают и будут обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно в мирной стране.

Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам. Армия этого категорически не приемлет и готова защитить свою страну, и общество в том числе, и от этих угроз.