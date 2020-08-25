Прямой эфир

Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно

25 августа 2020 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская армия приступила к очередному этапу проверки боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно-1

Планируется привлечь служащих из разных воинских частей. Каждая из них отработает стратегические тактики в полевых условиях. Всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.

Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно-4

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Генеральным штабом сегодня постоянно отслеживается и анализируется положение в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке Вооруженные Силы обеспечивают и будут обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно в мирной стране.

Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам. Армия этого категорически не приемлет и готова защитить свою страну, и общество в том числе, и от этих угроз.

Начальник Генштаба: Вооружённые Силы будут обеспечивать безопасность каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно-7

Раньше других отточить боевые навыки предстоит танковому батальону 11-й отдельной механизированный бригады. Войска уже отрабатывают учебно-боевые задачи на полигонах.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года
25 августа 2020 16:01

В микрорайоне Чехова в Слуцке сдадут более 300 квартир до конца года

Вот какая арт-инсталляция появилась возле ж/д вокзала в Минске
25 августа 2020 15:52

Вот какая арт-инсталляция появилась возле ж/д вокзала в Минске

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке
25 августа 2020 15:06

«Тянули номерки, где какой дом будет расположен». Истории тех, кого переселили из-за строительства водохранилища в Вилейке