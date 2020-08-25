История, которая могла стать фейком. Рассказ 17-летнего парня после Окрестина

Меня задержали сотрудники ОМОН, потом отвезли на Окрестина. Потом позвонили родителям, меня забрали родители. Обратился в больницу. После того, как я уже отлежал в больнице два дня, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты и спросили, почему я лежу. Я им показал свой диагноз: у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался. Это провокация, неправда, ложь – то есть зачем это распространять.