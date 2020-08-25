«И практику пройдём, и денег заработаем». Как студенты Белорусской сельхозакадемии помогают убирать урожай

Новости Беларуси. На полях Могилевской и Витебской областей трудятся под сотню студентов Белорусской сельхозакадемии. Ребята оттачивают навыки для будущей работы, а еще помогают аграриям собрать урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Ореховском льнозаводе, который в 2020 году отмечает полувековой юбилей, после масштабной модернизации дополнительные рабочие руки вовсе не лишние. Сюда на практику прошлым летом Максим Логунов попал случайно, а этим – уже вполне осознанно. Для студента 4-го курса Белорусской сельхозакадемии это хорошая возможность отточить свои теоретические знания на практике.

Максим Логунов, студент Белорусской государственной сельхозакадемии:

По поводу питания: в поле нас каждый день кормят обедом. Обеды сытные, то есть хватает. И также дают на ужин сухой паек. Польза очевидна: и практику пройдем, и денег заработаем. Я, например, на машину коплю.

В студотряде БГСХА шесть парней. Приезжих поселили в общежитие. Горячее питание, занятость и заработок. Ребята стараются, ведь эти навыки им еще пригодятся. И не раз.

Даниил Косарим, студент Белорусской государственной сельхозакадемии:

Я раньше практику проходил на элеваторе, зерно. То есть я все это знаю. А сейчас и со льном уже познакомился. Без практики я бы не знал, чем заниматься. То есть когда я бы пришел на предприятие на работу, мне было бы сложно адаптироваться и работать. А так я кое-что уже знаю и понимаю, что делать.

Андрей Толкачев, студент Белорусской государственной сельхозакадемии:

У нас же и земли хорошие, и люди умелые. Если ко всему с умом относиться, то можно развиваться.

К студенческому трудовому десанту в Ореховском уже давно привыкли. Парни многому научились, но местные готовы продолжать поддерживать ребят и словом, и делом.

Генрих Филиппов, тракторист-механизатор:

Ну, конечно, пришли они еще зелененькие, но сейчас уже начинают понимать технику. Где не понимают, спрашивают, интересуются. В общем, что мы знаем – помогаем.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Для студента аграрного вуза работа в поле, бесспорно, лучшая закалка. Тут тебе и процесс уборки урожая, и работа техники. И даже если что-то в поле сломается, этим ребятам уже вполне под силу реанимировать уборочный агрегат. И снова за работу.

Помощь в Ореховском сейчас как нельзя кстати. В 2014 году на заводе прошла модернизация. В разы увеличились посевные площади льна. Соответственно, выросли и объемы перерабатываемой тресты.

Павел Кижло, директор Ореховского льнокомбината:

До модернизации у нас работала только линия МТА, два потока – это порядка 50 человек. Сегодня у нас на заводе работают 250 человек. Это создание новых рабочих мест. Объемы увеличились: порядка в три-четыре раза переработки тресты и, соответственно, выработки волокна. Сейчас студенты Белорусской сельхозакадемии работают на полях Могилевской и Витебской областей. Лен, зерновые, зерносушилки. Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельхозакадемии:

Знаете, говорят так: настоящий начальник должен уметь сделать работу своего подчиненного, пускай и не так быстро, но так же хорошо и качественно. И именно на этих практиках ребята знакомятся с сельскохозяйственными агрегатами, машинами. Они сами работают за штурвалом того же комбайна или за рулем трактора. Таким образом они накапливают этот бесценный опыт, который им понадобится в дальнейшем в их работе.