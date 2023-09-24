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Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии

24 сентября 2023 08:07
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Новости Беларуси. Если мы хотим сделать жизнь на планете безопаснее, у нас нет иного выбора, как вести диалог и договариваться. Об этом заявил глава МИД Беларуси, выступая на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии-1

Как подчеркнул Сергей Алейник, наш Президент еще в 2017 году выступил с инициативой запуска глобального диалога по безопасности. Это предложение было попыткой предотвратить раскручивание негативной спирали в глобальной политике. Однако некоторые ключевые «игроки» этот разумный призыв проигнорировали. Как следствие – архитектура безопасности в Европе дала серьезный сбой. В качестве одного из решений Беларусь предложила ООН расширить категорию постоянных членов Совета безопасности за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Совет не отражает сегодняшние геополитические реалии. Трое из пяти его постоянных членов представляют Запад. Они не заинтересованы в изменении мирового статус-кво. Как следствие, Совет не выполняет свои функции по поддержанию международного мира и безопасности. С этой задачей сможет справиться только более представительный и демократичный орган.

Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии-7

В выступлении Сергей Алейник также затронул тему конфликта в Украине. Министр напомнил, что Беларусь всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все необходимые меры. И сейчас мы готовы сделать все от нас зависящее, отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

# ООН # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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