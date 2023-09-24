Прямой эфир

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге

24 сентября 2023 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 500 взрослых и детей вышли на старт Берестейского забега. Маршрут пролегал по исторической части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге-1

Перед началом для участников провели коллективную разминку. Первыми на дистанцию направились самые маленькие спортсмены. Вместе с родителями они пробежали километр. На финише каждый получил заслуженную медаль и угощения. Взрослые любители бега смогли выбрать маршрут и преодолеть расстояния в 5, 10 или 21 километр.

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге-4

Мы любим бегать. Всей семьей бегаем по вечерам. Решили детей приобщать тоже к бегу, к спорту с самого детства.

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге-7

Мы участвуем во всех детских соревнованиях, а сегодня то, что были привлечены родители, еще такое двойное удовольствие. Прекрасная погода, поэтому дети с удовольствием откликнулись и мы поучаствовали. Дитенки хотели победить, поэтому они это сделали.

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге-10

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Здесь участвуют не только жители Бреста, но и приезжие. Беговая лига объединяет всех любителей бега в Республике Беларусь, они едут, завоевывают очки, представляют свои команды, регионы нашей страны на этом забеге.

«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге-13

Марафон в Бресте стал одним из стартов белорусской лиги бега. Это серия соревнований во всех регионах страны. Следующий такой забег пройдет в Могилеве.

# Спортивные соревнования # общество # Иван Тихон # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии
24 сентября 2023 08:07

Сергей Алейник на ГА ООН: Совет безопасности не отражает сегодняшние геополитические реалии

От чего защищается Латвия и что за визовый скандал накрыл Варшаву? Анонс программы «Неделя»
24 сентября 2023 07:39

От чего защищается Латвия и что за визовый скандал накрыл Варшаву? Анонс программы «Неделя»

Лукашенко: «В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд»
24 сентября 2023 07:24

Лукашенко: «В День машиностроителя мы c гордостью чествуем всех работников и ветеранов отрасли за важный труд»