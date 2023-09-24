«Дитёнки хотели победить». Около 500 человек приняли участие в Берестейском забеге

Новости Беларуси. Около 500 взрослых и детей вышли на старт Берестейского забега. Маршрут пролегал по исторической части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом для участников провели коллективную разминку. Первыми на дистанцию направились самые маленькие спортсмены. Вместе с родителями они пробежали километр. На финише каждый получил заслуженную медаль и угощения. Взрослые любители бега смогли выбрать маршрут и преодолеть расстояния в 5, 10 или 21 километр.

Мы любим бегать. Всей семьей бегаем по вечерам. Решили детей приобщать тоже к бегу, к спорту с самого детства.

Мы участвуем во всех детских соревнованиях, а сегодня то, что были привлечены родители, еще такое двойное удовольствие. Прекрасная погода, поэтому дети с удовольствием откликнулись и мы поучаствовали. Дитенки хотели победить, поэтому они это сделали.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Здесь участвуют не только жители Бреста, но и приезжие. Беговая лига объединяет всех любителей бега в Республике Беларусь, они едут, завоевывают очки, представляют свои команды, регионы нашей страны на этом забеге.