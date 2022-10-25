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Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м

25 октября 2022 19:30
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Новости Беларуси. Бюджет в 2023 году сохранит социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета министров, где рассмотрели формирование прогнозных документов на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м-1

В основе, как и ранее, заложен ключевой принцип государственной политики – ответственность перед гражданами. Основные задачи – увеличение доходов населения страны и снижение темпов роста цен. Ключевые параметры работы правительства и Нацбанка остались без изменений, за исключением показателя по инфляции, который был скорректирован Министерством экономики по итогам совещаний у главы государства с экономическим блоком правительства.  

Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Темп роста ВВП должен составить 103,8 %, реальные располагаемые денежные доходы населения  увеличиться на 4,1 % (при росте реальной зарплаты на 4,6 %). Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3 %. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5 %. Инфляция – не более 7-8 %. Все важнейшие параметры балансируются между собой.  

Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м-7

Ключевыми факторами развития экономики в 2023 году станут опережающий рост внутреннего спроса за счет наращивания инвестиций в основной капитал и увеличение экспорта.  

# Экономика # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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