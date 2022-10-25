Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м

Новости Беларуси. Бюджет в 2023 году сохранит социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета министров, где рассмотрели формирование прогнозных документов на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе, как и ранее, заложен ключевой принцип государственной политики – ответственность перед гражданами. Основные задачи – увеличение доходов населения страны и снижение темпов роста цен. Ключевые параметры работы правительства и Нацбанка остались без изменений, за исключением показателя по инфляции, который был скорректирован Министерством экономики по итогам совещаний у главы государства с экономическим блоком правительства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Темп роста ВВП должен составить 103,8 %, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличиться на 4,1 % (при росте реальной зарплаты на 4,6 %). Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3 %. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5 %. Инфляция – не более 7-8 %. Все важнейшие параметры балансируются между собой.