Роман Головченко: реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% в 2023-м
Новости Беларуси. Бюджет в 2023 году сохранит социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета министров, где рассмотрели формирование прогнозных документов на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе, как и ранее, заложен ключевой принцип государственной политики – ответственность перед гражданами. Основные задачи – увеличение доходов населения страны и снижение темпов роста цен. Ключевые параметры работы правительства и Нацбанка остались без изменений, за исключением показателя по инфляции, который был скорректирован Министерством экономики по итогам совещаний у главы государства с экономическим блоком правительства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Темп роста ВВП должен составить 103,8 %, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличиться на 4,1 % (при росте реальной зарплаты на 4,6 %). Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3 %. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5 %. Инфляция – не более 7-8 %. Все важнейшие параметры балансируются между собой.
Ключевыми факторами развития экономики в 2023 году станут опережающий рост внутреннего спроса за счет наращивания инвестиций в основной капитал и увеличение экспорта.