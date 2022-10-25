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В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов

25 октября 2022 19:17
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Новости Беларуси. В Лепеле завершилась реализация крупного социального проекта, аналогов которому нет в стране. Площадкой стал центр реабилитации инвалидов. Здесь на протяжении нескольких лет помогают людям с психофизическими особенностями быть равными и интегрированными в общество. Буквально недавно учреждение расширилось. Открылся центр социальной адаптации, реабилитации, обучения и проживания инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тему продолжит Виктор Пралич.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-1

Галина в центре находится чуть больше недели. Она здесь пока единственный новосел. Женщина – инвалид первой группы. Самостоятельно проживать без чьей-либо помощи не может. Круглые сутки под наблюдением социального работника.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-4

Галина Беляцкая, социальный работник территориального центра социального обслуживания Лепельского района:  
По утрам мы делаем прогулку в парк, здесь недалеко, там сейчас любуемся осенней природой, озеро у нас красивое, скульптуры. Дальше мы идем в наш центр, где Галина Николаевна может посещать кружки, то, что ей нравится.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-7

В центре созданы все условия для комфортного проживания. Максимально приближены к домашним. Рассчитан он на шесть человек. Каждый день расписан едва ли не по минутам. В шаговой доступности помещения социально-бытовой, трудовой и физической реабилитации.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-10

Виктор Пралич, корреспондент:  
Сегодня его посещают 60 жителей Лепельского района. Для тех, кто из отдаленных деревень, организован подвоз. Здесь открыты девять трудовых мастерских по декоративно-прикладному и музыкально-театральному творчеству, а также компьютерный класс и спортивные секции.  

Центр – это одна большая семья. Многие признаются, что с нетерпением ждут окончания выходных, чтобы снова сюда прийти.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-13

Дмитрий Лях, житель Старого Лепеля:  
Я открыл себе новых друзей, новые впечатления, новые открытия. Это все благодаря этому центру.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-16

Дмитрий Гаврусин, житель Лепеля:
Это мой самый родной дом, второй.

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-19

В центре не только развивают творческие способности, но и обучают профессиям повара, официанта, продавца-кассира. Причем навыки получают не сидя за партами, а сразу на практике. Для этого здесь открыли свое мини-кафе, приусадебный участок и отдельную трудовую мастерскую.

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-22

Зинаида Симако, заведующая центром социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации Лепельского района:  
У нас взаимодействие с коррекционным центром, выпускники коррекционного смогут посещать наше отделение. У них благодаря этому завязывается дружба.  

В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов-25

Лепельский центр для нашей страны уникальный. Он охватывает сразу несколько направлений по адаптации и реабилитации инвалидов. Есть успехи – шесть человек трудоустроились в организации города. По Витебскому региону цифра только за 9 месяцев 2022 года – почти 200 человек.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Галина Беляцкая # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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