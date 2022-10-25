В стране аналогов нет. В Лепеле реализовали социальный проект по адаптации и реабилитации инвалидов

Новости Беларуси. В Лепеле завершилась реализация крупного социального проекта, аналогов которому нет в стране. Площадкой стал центр реабилитации инвалидов. Здесь на протяжении нескольких лет помогают людям с психофизическими особенностями быть равными и интегрированными в общество. Буквально недавно учреждение расширилось. Открылся центр социальной адаптации, реабилитации, обучения и проживания инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Галина в центре находится чуть больше недели. Она здесь пока единственный новосел. Женщина – инвалид первой группы. Самостоятельно проживать без чьей-либо помощи не может. Круглые сутки под наблюдением социального работника.

Галина Беляцкая, социальный работник территориального центра социального обслуживания Лепельского района:

По утрам мы делаем прогулку в парк, здесь недалеко, там сейчас любуемся осенней природой, озеро у нас красивое, скульптуры. Дальше мы идем в наш центр, где Галина Николаевна может посещать кружки, то, что ей нравится.

В центре созданы все условия для комфортного проживания. Максимально приближены к домашним. Рассчитан он на шесть человек. Каждый день расписан едва ли не по минутам. В шаговой доступности помещения социально-бытовой, трудовой и физической реабилитации.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сегодня его посещают 60 жителей Лепельского района. Для тех, кто из отдаленных деревень, организован подвоз. Здесь открыты девять трудовых мастерских по декоративно-прикладному и музыкально-театральному творчеству, а также компьютерный класс и спортивные секции. Центр – это одна большая семья. Многие признаются, что с нетерпением ждут окончания выходных, чтобы снова сюда прийти.

Дмитрий Лях, житель Старого Лепеля:

Я открыл себе новых друзей, новые впечатления, новые открытия. Это все благодаря этому центру.

Дмитрий Гаврусин, житель Лепеля:

Это мой самый родной дом, второй.

В центре не только развивают творческие способности, но и обучают профессиям повара, официанта, продавца-кассира. Причем навыки получают не сидя за партами, а сразу на практике. Для этого здесь открыли свое мини-кафе, приусадебный участок и отдельную трудовую мастерскую.

Зинаида Симако, заведующая центром социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации Лепельского района:

У нас взаимодействие с коррекционным центром, выпускники коррекционного смогут посещать наше отделение. У них благодаря этому завязывается дружба.