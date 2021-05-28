Новости Беларуси. Впервые за 71 год Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. Такое решение принято на главном ежегодном форуме ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году он проходит в онлайн-формате. Участие в мероприятии принимают 194 государства.
Нашу страну в исполкоме ВОЗ будет представлять министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его заместителем стал постпред в Женеве Юрий Амбразевич. Сессия уделила основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Также специалисты обсудили устойчивость к антибиотикам, биологическую безопасность лабораторий, психическое здоровье во время пандемии.