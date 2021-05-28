Новости Беларуси. Впервые за 71 год Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. Такое решение принято на главном ежегодном форуме ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году он проходит в онлайн-формате. Участие в мероприятии принимают 194 государства.