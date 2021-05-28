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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

28 мая 2021 13:43
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии. Политиков подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии-1

Напомним, латвийские дипломаты сняли государственный флаг Беларуси в пуле флагов стран – участниц чемпионата мира по хоккею и поменяли его на бело-красно-белое полотнище.

«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – отметили в прокуратуре. Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет нашей страны.

# Прокуратура Беларуси # общество # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Фотофакт

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