Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии. Политиков подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, латвийские дипломаты сняли государственный флаг Беларуси в пуле флагов стран – участниц чемпионата мира по хоккею и поменяли его на бело-красно-белое полотнище.

«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – отметили в прокуратуре. Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет нашей страны.