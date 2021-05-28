«До 1 сентября все ремонтные работы должны быть завершены». В «Минскэнерго» назвали срок подготовки теплосетей к зиме

Новости Беларуси. К 1 сентября все теплоисточники и потребители Минска должны будут получить паспорта готовности к зиме. Успешно проведен первый этап работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 12 мая началось плановое отключение воды. Первых потребителей уже включили. В 2021 году срок отключения составил 13 суток, что на один день меньше по сравнению с предыдущими годами. Теплосети модернизируют по мере старения. В 2021 году запланировано переложить 60 километров труб в рамках реконструкции и 20 километров – в рамках ремонта. Начиная с 2022 года, планка станет еще выше: 80 километров и 20 километров соответственно.

Андрей Жешко, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Отопительный сезон, конечно, очень поздно закончился. Он закончился 12 числа. Мы в принципе перешли, скажем так, очень быстро с отопительного сезона на ремонтную кампанию. Это в один день. В прошлом году в сентябре еще сети выводились на испытание и ремонт, потому что это было связано с пандемией. Еще года два назад были тоже определенные моменты, тоже в сентябре, а в этом году у нас до 1 сентября все ремонтные работы должны быть завершены.