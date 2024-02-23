Роман Головченко проголосовал на выборах депутатов досрочно

За три дня досрочного голосования своим избирательным правом воспользовались уже свыше полутора миллионов граждан – более 24 % белорусов, включенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня свой гражданский долг исполнил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил, что ожидает от нового состава парламента активной, энергичной и профессиональной работы. Ведь законотворчество – это только один из аспектов деятельности депутатов. Вторая, не менее важная, – обеспечение контакта с населением и помощь в решении проблемных моментов.