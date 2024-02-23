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Роман Головченко проголосовал на выборах депутатов досрочно

23 февраля 2024 14:29
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За три дня досрочного голосования своим избирательным правом воспользовались уже свыше полутора миллионов граждан – более 24 % белорусов, включенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня свой гражданский долг исполнил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил, что ожидает от нового состава парламента активной, энергичной и профессиональной работы. Ведь законотворчество – это только один из аспектов деятельности депутатов. Вторая, не менее важная, – обеспечение контакта с населением и помощь в решении проблемных моментов.

Роман Головченко проголосовал на выборах депутатов досрочно-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Еще что важно для нас, все-таки, хотя страна у нас небольшая, компактная, конечно, региональные особенности имеют место быть. Поэтому какие-то вещи мы можем не досмотреть из-за того, что не учтем специфику какого-то региона. В этом смысле все регионы страны, которые представлены депутатами, помогут нам учесть эти нюансы, чтобы все нормативные акты, все законы, которые принимаются, были сбалансированными, учитывали интересы всех слоев нашего общества и всех регионов. Это очень важно.

# Выборы в Беларуси # общество # Роман Головченко

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