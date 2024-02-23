Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Музыкальный сезон у канареек стартует в начале зимы. Однако не все птицы умеют виртуозно владеть голосом. Здесь все как у людей. У одних это талант от природы, для других пение – тяжелый труд.