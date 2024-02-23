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Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске

23 февраля 2024 14:03
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске-1

Пернатый оркестр во всей красе. Главные звезды программы – яркие экзоты из Азии, Африки и пустынь Северной Америки. Познакомимся с певчими птичками.

Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске-4

Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске-6

Музыкальный сезон у канареек стартует в начале зимы. Однако не все птицы умеют виртуозно владеть голосом. Здесь все как у людей. У одних это талант от природы, для других пение – тяжелый труд.

Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске-9

Где увидеть ярких канареек из Азии, Африки и Северной Америки? Рассказываем о выставке в Минске-11

Подробности в видеоматериале.

# Выставки в Минске # общество # Вероника Макаревич

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