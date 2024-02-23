Президент Зимбабве подтвердил готовность посетить Беларусь в ближайшее время

Белорусско-африканские связи крепнут. Президент Зимбабве подтвердил готовность посетить нашу страну в ближайшее время. Об этом Эммерсон Мнангагва заявил во время встречи с главой нашего внешнеполитического ведомства. Сергей Алейник находится с официальным визитом в Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в экономической сфере, промкооперации, производстве продуктов питания, здравоохранении. Отметили, что необходимо работать над созданием новых экономических проектов, которые будут важны для устойчивого развития государств и благосостояния народов. В планах и более масштабное сотрудничество: Беларусь и Зимбабве хотят вместе выходить на рынки южных стран Африки.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Мы договорились мультиплицировать успешные результаты нашего сотрудничества в области механизации сельского хозяйства, в области развития сельскохозяйственных технологий, образования, здравоохранения и продвигать эти направления совместно в сотрудничестве с Мозамбиком и Ботсваной.