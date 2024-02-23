Как строился Минский метрополитен? Побывали в музее и узнали историю

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Асцярожна, дзверы зачыняюцца! Наступны прыпынак – станцыя «Магілёўская». Именно здесь располагается выставочная экспозиция, которая рассказывает про историю и тайны столичной подземки.

Ирина Омельчук, специалист отдела по идеологической и социальной работе Минского метрополитена:

Чем хороша станция Якуба Колоса? Она более колоритная, более белорусская. Все сделано по произведениям Якуба Колоса. Чтобы украсить эту станцию, понадобилось более 5 000 изразцов!

Транспорт-ракета. Достояние страны. Три линии и более 40 км путей. В этом году любимому метрополитену 40 лет! 29 июня 1984-го состоялось торжественное открытие на станции «Площадь Ленина». Кадры, как первый секретарь ЦК КПБ Николай Никитович Слюньков перерезал ленточку, навсегда вошли в историю. Экспозиция богата на хронику и уникальные экспонаты, а залы стилизованы под вагоны. Отправляемся с ветерком в прошлое. Метро не сразу строилось.

Метрополитен имел право строить только город-миллионер. Но, увы, наш город Минск не был городом-миллионером, и после Великой Отечественной войны мы на 80 % были разрушены. Тем не менее время шло, город строился, разрастался. Миллионный житель у нас родился 25 января 1972 года в 6-й городской клинической больнице – Басько Олег. В 1976 году, 6 июля Постановлением Совета Министров утвердили проект, который был создан – строительство первых восьми станций на протяжении 8,5 километров по Ленинскому проспекту.

В советское время проезд стоил 5 копеек. А если на руках не было мелочи, выручал монеторазменник, и пассажиры получали заветные пятачки.

Машина времени только для вас. Два пяточка, вы проедете в метро и туда и обратно. А если не хотите ехать в метро, вы можете купить пирожок за 5 копеек!