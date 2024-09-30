Прямой эфир

Что делать, если завтра война? И как обстоят дела с народным ополчением? Расскажут в ток-шоу «По существу»

30 сентября 2024 08:59
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Все звенья одной цепи обороны. Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» соберутся представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа. В прямом эфире разложат сложную тему по фактам.

Что делать, если завтра война? И как обстоят дела с народным ополчением? Расскажут в ток-шоу «По существу» -2

Если у вас есть, что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт 30 сентября в 18:30.

# Вооруженные силы Беларуси

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