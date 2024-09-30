Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продолжится до начала декабря
Ярмарки по выходным в этом сезоне продолжатся до начала декабря, если, конечно, позволит погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице самый большой осенний базар традиционно возле «Чижовка-Арены». Здесь продукцию предлагают около 800 продавцов. Это и предприниматели, и фермеры, и крупные государственные производители. Торговать на таких площадках могут все желающие – порядок получения разрешений не изменился.
Юлия Лахтанова, ведущий специалист отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги»:
По правилам торговли физическое лицо должно предоставить документ, что он эту продукцию произвел на своем приусадебном участке. Если ты находишься за городом, это сельсовет. Индивидуальные предприниматели и государственная торговля имеют с собой отпускные документы, документы контроля качества. Мы проверяем, чтобы продукция была качественная, и соблюдение всех сроков хранения.
Есть на прилавках и непродовольственные товары. Это рассада, предметы гардероба, а также работы ремесленников.
Михаил Русакевич, ремесленник:
Участвую я в сельхозярмарках не первый год. Сложилась традиция, чтобы вместе с овощами, фруктами можно реализовывать товары ремесленного производства. Для меня как для ремесленника выгодны сельскохозяйственные ярмарки, здесь можно реализовывать товары, которые я произвожу.
В этом году только в Минске пройдет почти 100 сезонных ярмарок – как по выходным, так и в будни. Цены приемлемые, выбор отличный.