Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продолжится до начала декабря

Ярмарки по выходным в этом сезоне продолжатся до начала декабря, если, конечно, позволит погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице самый большой осенний базар традиционно возле «Чижовка-Арены». Здесь продукцию предлагают около 800 продавцов. Это и предприниматели, и фермеры, и крупные государственные производители. Торговать на таких площадках могут все желающие – порядок получения разрешений не изменился.

Юлия Лахтанова, ведущий специалист отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги»:

По правилам торговли физическое лицо должно предоставить документ, что он эту продукцию произвел на своем приусадебном участке. Если ты находишься за городом, это сельсовет. Индивидуальные предприниматели и государственная торговля имеют с собой отпускные документы, документы контроля качества. Мы проверяем, чтобы продукция была качественная, и соблюдение всех сроков хранения. Есть на прилавках и непродовольственные товары. Это рассада, предметы гардероба, а также работы ремесленников.