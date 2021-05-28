А вы слышали про чернильные шарики и «ведьмино помело»? Всё это есть в Налибокской пуще

Новости Беларуси. Налибокская пуща – это не только про диких обитателей. Экотропа Белокорец среди ее массивов закольцовывает маршрут по полным сюрпризов лесным стежкам. Тропа, кстати, инклюзивная, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. На познавательных стендах шрифт Брайеля. А покрытие подходит для колясочников. Дальше без комментариев отправляемся в путь смотреть на достопримечательности, созданные самой природой.

Лариса Кулак, инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Это северная окраина Налибокской пущи, здесь смешанный лес, очень высокий подлесок, а еще здесь есть очень интересные сосны. Вот это европейская сосна. Мы ее все знаем, это наша типичная сосна, а напротив – ее родственница, сосна Банкса. Ее родина – скалистые горы Северной Америки, ее здесь искусственно высаживали. Она прижилась, имеет такие интересные скульптурные формы. Она чем-то больше похожа на лиственницу.

Чем еще интересен этот лес? Здесь он смешанный, больше ели, очень много муравейников. В сосновом лесу такого не будет, потому что он солнечный. Муравьям не очень нравится. Они предпочитают делать муравейники в тенечке, под соснами.

Яна Шипко, корреспондент:

А это муравейник-рекордсмен. Практически мне по плечо, и это только наземная часть. Между прочим, муравейники и лишайники – это индикатор чистоты воздуха.

Лариса Кулак:

Мы привыкли, что у ели один ствол, а у этой ели пять стволов. Когда-то центральный ствол, когда она была небольшим деревом, был поврежден, и вверх пошли боковые ветви. Она стоит на самой тропе, такая интересная ель с пятью стволами.

Яна Шипко:

На протяжении экотропы множество природных сюрпризов. Вот, например, сразу и не обратишь внимания, что здесь «в обнимку» растут ель и сосна.

Лариса Кулак:

Это еловая шишка, а это уже когда белка поработала. Это то, что белка оставляет после.

– Шишкоогрызки. Лариса Кулак:

Да, остается только стержень. Она берет и целенаправленно начинает искать. Зимой основной корм – это орешки. Вот она начинает отшелушивать и доставать орехи. Когда дятел работает с шишкой, у него клюв, он туда – шишка растопыренная, взъерошенная. Он достает клювом, ему так не надо делать. А белка делает вот так. И дятел всегда ищет расщелину. Он вставляет шишку в расщелину, садится и тогда начинает ее шелушить. Иногда белка по ошибке хватает эту шишку. Бывает, что отшелушена, а потом целая. Она видит, что нет орешков, выбрасывает и ищет другую. А вот это работа белки.

Лариса Кулак:

Так паразитируют некоторые насекомые. Видите, дырочка? Есть такая орехотворка. Личинка прикрепляется к дубу. Любое животное всячески защищает себя. Потом она начинает выделять желирующее вещество, делает себе из него круглый домик и внутри развивается. Осенью приходит время, она прогрызает дырку и вылетает, а на дубе остаются эти галлы, чернильные шарики. Все спрашивают, а что это такое? Кто-то ошибочно думает, что это желуди. Это не желуди – такой паразитизм, называется галлы. Есть галловые розы на ивах. Так насекомые приспосабливаются к жизни.

Лариса Кулак:

Это спящие почки. Когда в эту почку ветром заносится определенная спора гриба, происходит мутация, вспышка. Из этих почек в разные стороны начинают разрастаться короткие уродливые ветки. На сосне возникает такое образование, шапка. В древние времена не знали, как это объяснить. Говорили, что ведьма летает над лесом, выбирает сосны, заколдовывает и выращивает на них свои транспортные средства. Называется это «ведьмина метла», «ведьмино помело».

Лариса Кулак:

Уже на сосне появляются мужские соцветия. Это очень хорошая вещь для укрепления иммунитета. Сейчас это будет одним из кормов для глухаря. Лариса Кулак:

Сейчас находиться в сосновом лесу очень хорошо. Сосна выделяет фитонциды. В сосновом лесу воздух стерильнее, чем в операционной. В свете пандемии быть в лесу и дышать таким воздухом – это очень хорошо.