Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата

Его имя стало талисманом брестской земли. Владимир Николаевич Карват – военный летчик 1-го класса, подполковник, начальник воздушно-огневой подготовки 61-й авиабазы – первым в истории страны удостоен звания «Герой Беларуси». Вспоминаем Владимира Карвата в программе «Минск и минчане» на СТВ.

23 мая 1996 года, Барановичский район. 22:44. Самолет Су-27 на высоте 900 метров летит со скоростью 540 км/ч.

Внезапно загорается табло предупреждения о падении давления в первой гидросистеме. Затем поступают сигналы о других повреждениях. На скорости 440 км/ч отказывает система управления. 22:54. Самолет падает.

Пилот погибает. Эта трагедия могла унести сотни жизней. Но в обмен на их спасение он отдал свою. Выполняя учебно-тренировочный полет, летчик до последнего момента сжимал рычаги управления, чтобы отвести пылающую машину от деревни Арабовщина. Самолет рухнул в поле.

Владислав Крайнов, директор ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:

Согласно разрешению супруги, Ниной Карват, эта экспозиция и была открыта. Здесь мы можем видеть летный комбинезон тех времен 90-х годов и шлем, модели самолета, на которых он летал.

Униформа, личные предметы – небольшая экспозиция, посвященная памяти белорусского героя развернулась в стенах 182 средней школы, которая с 2017 года носит имя Владимира Карвата, о подвиге которого здесь знает каждый школьник.

Анастасия Никитина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:

На территории вблизи школы военного городка Степянка располагались воинские авиационные части, в которых служили офицеры военно-воздушных сил нашей страны. Именно поэтому долгожданное открытие в школе музейной экспозиции стало ярким событием для истории нашего микрорайона. Эта музейная экспозиция стала для ветеранов авиации Партизанского района Минска площадкой продолжения славных боевых традиций, местом соприкосновения с подвигами тех, кто ранее приумножил и ныне продолжает творить историю Вооруженных сил Республики Беларусь.

Игорь Пирогов, учащийся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:

Владимир Карват родился 28 ноября 1956 года, учился в средней школе № 8 г. Бреста. После чего поступил в высшее Армавирское военное авиационное училище в 1977 году. Первым делом – самолеты. Со своей будущей женой он познакомился еще в школьные годы: рядом с семьей Карватов жила бабушка девушки. На последнем курсе военного училища Владимир сделал Нине предложение, она ответила согласием и разделила с ним все тяготы службы.

Сокурсники отмечали, что сердце красавицы он завоевал честностью, отзывчивостью и деликатностью. Настойчивость и упорство проявлял лишь в спорте: любил погонять мяч. Играл виртуозно: юному футболисту пророчили большое спортивное будущее. Но его манили необъятные горизонты, он мечтал покорять небосвод.

Служить отправился на Дальний Восток, а через 13 лет, в 1994 году, вернулся на родину в 61-ю авиабазу, дислоцировавшуюся в Барановичах. Там он навсегда вписал свое имя в белорусскую историю.

Владислав Крайнов:

Не каждая школа носит имя героя. И в день рождения Владимира Николаевича Карвата – 28 ноября – мы проводим акцию «Рождение героя», где мы награждаем тех учащихся, которые в чем-либо отметились. Это и в творчестве, и в воспитательной работе, и в учебной деятельности. Я надеюсь, что наша школа за эти четыре года действительно возвышает имя этого замечательного человека, который без всякой задней мысли, особо не задумываясь, спас свыше 300 человек от гибели.