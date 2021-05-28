Прямой эфир

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата

28 мая 2021 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его имя стало талисманом брестской земли. Владимир Николаевич Карват – военный летчик 1-го класса, подполковник, начальник воздушно-огневой подготовки 61-й авиабазы – первым в истории страны удостоен звания «Герой Беларуси». Вспоминаем Владимира Карвата в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -1

23 мая 1996 года, Барановичский район. 22:44. Самолет Су-27 на высоте 900 метров летит со скоростью 540 км/ч.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -4

Внезапно загорается табло предупреждения о падении давления в первой гидросистеме. Затем поступают сигналы о других повреждениях. На скорости 440 км/ч отказывает система управления. 22:54. Самолет падает.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -7

Пилот погибает. Эта трагедия могла унести сотни жизней. Но в обмен на их спасение он отдал свою. Выполняя учебно-тренировочный полет, летчик до последнего момента сжимал рычаги управления, чтобы отвести пылающую машину от деревни Арабовщина. Самолет рухнул в поле. 

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -10

Владислав Крайнов, директор ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
Согласно разрешению супруги, Ниной Карват, эта экспозиция и была открыта. Здесь мы можем видеть летный комбинезон тех времен 90-х годов и шлем, модели самолета, на которых он летал.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -13

Униформа, личные предметы – небольшая экспозиция, посвященная памяти белорусского героя развернулась в стенах 182 средней школы, которая с 2017 года носит имя Владимира Карвата, о подвиге которого здесь знает каждый школьник.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -16

Анастасия Никитина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
На территории вблизи школы военного городка Степянка располагались воинские авиационные части, в которых служили офицеры военно-воздушных сил нашей страны. Именно поэтому долгожданное открытие в школе музейной экспозиции стало ярким событием для истории нашего микрорайона. Эта музейная экспозиция стала для ветеранов авиации Партизанского района Минска площадкой продолжения славных боевых традиций, местом соприкосновения с подвигами тех, кто ранее приумножил и ныне продолжает творить историю Вооруженных сил Республики Беларусь.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -19

Игорь Пирогов, учащийся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
Владимир Карват родился 28 ноября 1956 года, учился в средней школе № 8 г. Бреста. После чего поступил в высшее Армавирское военное авиационное училище в 1977 году.

Первым делом – самолеты. Со своей будущей женой он познакомился еще в школьные годы: рядом с семьей Карватов жила бабушка девушки. На последнем курсе военного училища Владимир сделал Нине предложение, она ответила согласием и разделила с ним все тяготы службы.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -22

Сокурсники отмечали, что сердце красавицы он завоевал честностью, отзывчивостью и деликатностью. Настойчивость и упорство проявлял лишь в спорте: любил погонять мяч. Играл виртуозно: юному футболисту пророчили большое спортивное будущее. Но его манили необъятные горизонты, он мечтал покорять небосвод.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -25

Служить отправился на Дальний Восток, а через 13 лет, в 1994 году, вернулся на родину в 61-ю авиабазу, дислоцировавшуюся в Барановичах. Там он навсегда вписал свое имя в белорусскую историю.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -28

Владислав Крайнов:
Не каждая школа носит имя героя. И в день рождения Владимира Николаевича Карвата – 28 ноября – мы проводим акцию «Рождение героя», где мы награждаем тех учащихся, которые в чем-либо отметились. Это и в творчестве, и в воспитательной работе, и в учебной деятельности. Я надеюсь, что наша школа за эти четыре года действительно возвышает имя этого замечательного человека, который без всякой задней мысли, особо не задумываясь, спас свыше 300 человек от гибели.

Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата -31

Его мужественное имя прославляют улицы столицы, учебные заведения Брестчины и сквер в Барановичах. На территории 61-й истребительной авиационной базы создан музей в его честь. А на месте гибели отважного летчика, в той самой деревне Арабовщине, к небу возносится его героический памятник. Поистине – подвиг живет вечно.

# История # общество # Владимир Карват # Владислав Крайнов # Анастасия Никитина # Игорь Пирогов # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Фото и видео в соцсетях с незаконных массовых мероприятий. Какая ответственность за это предусмотрена?
28 мая 2021 10:41

Фото и видео в соцсетях с незаконных массовых мероприятий. Какая ответственность за это предусмотрена?

Мария Захарова: то, что натворили западники, введя запрет на полёты через Беларусь, – полная безответственность
28 мая 2021 10:27

Мария Захарова: то, что натворили западники, введя запрет на полёты через Беларусь, – полная безответственность

«Белавиа» отменила полёты в Таллин до 28 августа
28 мая 2021 10:17

«Белавиа» отменила полёты в Таллин до 28 августа