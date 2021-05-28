Лётчик до последнего момента сжимал рычаги управления и погиб. Вспоминаем Героя Беларуси – Владимира Карвата
Его имя стало талисманом брестской земли. Владимир Николаевич Карват – военный летчик 1-го класса, подполковник, начальник воздушно-огневой подготовки 61-й авиабазы – первым в истории страны удостоен звания «Герой Беларуси». Вспоминаем Владимира Карвата в программе «Минск и минчане» на СТВ.
23 мая 1996 года, Барановичский район. 22:44. Самолет Су-27 на высоте 900 метров летит со скоростью 540 км/ч.
Внезапно загорается табло предупреждения о падении давления в первой гидросистеме. Затем поступают сигналы о других повреждениях. На скорости 440 км/ч отказывает система управления. 22:54. Самолет падает.
Пилот погибает. Эта трагедия могла унести сотни жизней. Но в обмен на их спасение он отдал свою. Выполняя учебно-тренировочный полет, летчик до последнего момента сжимал рычаги управления, чтобы отвести пылающую машину от деревни Арабовщина. Самолет рухнул в поле.
Владислав Крайнов, директор ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
Согласно разрешению супруги, Ниной Карват, эта экспозиция и была открыта. Здесь мы можем видеть летный комбинезон тех времен 90-х годов и шлем, модели самолета, на которых он летал.
Униформа, личные предметы – небольшая экспозиция, посвященная памяти белорусского героя развернулась в стенах 182 средней школы, которая с 2017 года носит имя Владимира Карвата, о подвиге которого здесь знает каждый школьник.
Анастасия Никитина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
На территории вблизи школы военного городка Степянка располагались воинские авиационные части, в которых служили офицеры военно-воздушных сил нашей страны. Именно поэтому долгожданное открытие в школе музейной экспозиции стало ярким событием для истории нашего микрорайона. Эта музейная экспозиция стала для ветеранов авиации Партизанского района Минска площадкой продолжения славных боевых традиций, местом соприкосновения с подвигами тех, кто ранее приумножил и ныне продолжает творить историю Вооруженных сил Республики Беларусь.
Игорь Пирогов, учащийся ГУО «Средняя школа № 182 г. Минска имени Владимира Карвата»:
Владимир Карват родился 28 ноября 1956 года, учился в средней школе № 8 г. Бреста. После чего поступил в высшее Армавирское военное авиационное училище в 1977 году.
Первым делом – самолеты. Со своей будущей женой он познакомился еще в школьные годы: рядом с семьей Карватов жила бабушка девушки. На последнем курсе военного училища Владимир сделал Нине предложение, она ответила согласием и разделила с ним все тяготы службы.
Сокурсники отмечали, что сердце красавицы он завоевал честностью, отзывчивостью и деликатностью. Настойчивость и упорство проявлял лишь в спорте: любил погонять мяч. Играл виртуозно: юному футболисту пророчили большое спортивное будущее. Но его манили необъятные горизонты, он мечтал покорять небосвод.
Служить отправился на Дальний Восток, а через 13 лет, в 1994 году, вернулся на родину в 61-ю авиабазу, дислоцировавшуюся в Барановичах. Там он навсегда вписал свое имя в белорусскую историю.
Владислав Крайнов:
Не каждая школа носит имя героя. И в день рождения Владимира Николаевича Карвата – 28 ноября – мы проводим акцию «Рождение героя», где мы награждаем тех учащихся, которые в чем-либо отметились. Это и в творчестве, и в воспитательной работе, и в учебной деятельности. Я надеюсь, что наша школа за эти четыре года действительно возвышает имя этого замечательного человека, который без всякой задней мысли, особо не задумываясь, спас свыше 300 человек от гибели.
Его мужественное имя прославляют улицы столицы, учебные заведения Брестчины и сквер в Барановичах. На территории 61-й истребительной авиационной базы создан музей в его честь. А на месте гибели отважного летчика, в той самой деревне Арабовщине, к небу возносится его героический памятник. Поистине – подвиг живет вечно.