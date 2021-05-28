Скоропортящиеся продукты и снотворные препараты. Что ещё запрещено отправлять из-за границы?

Эпоха почтовых голубей канула в Лету. Сегодня отправить посылку дальним родственникам за три девять земель можно как в сказке, лишь взмахнув рукой. Система международных почтовых отправлений вам в помощь. Но все ли так просто, как может показаться на первый взгляд?

Ольга Воронович, начальник отдела таможенных операций и контроля № 2 Минской региональной таможни:

При намерении переслать товар следует указать в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и сопровождающих международные почтовые отправления, сведения об отправителе и получателе товаров, их адресные данные, наименование количества пересылаемого товара, стоимость валютооценки и вес брутто.

Также следует учесть нормы беспошлинного ввоза товара для личного пользования в международных почтовых отправлениях. На сегодня таможенные платежи не уплачиваются в отношении товара для личного пользования, пересылаемых в международном почтовом отправлении на адрес одного получателя, если стоимость таких товаров не превышает сумму эквиваленту 22 евро, и вес не превышает 10 кг. В случае превышения данных норм уплачиваются платежи по ставке 15 % от стоимости, но не менее двух евро за килограмм части превышения стоимостной и весовой нормы.

Но бывает, что долгожданное письмо может так и не найти своего адресата. Главная причина – нарушение законодательства. В отправлениях часто находят предметы, запрещенные к пересылке. Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют ознакомиться с черным списком заранее. Ведь за такое можно не просто заплатить штраф, но и стать фигурантом уголовного дела.