Скоропортящиеся продукты и снотворные препараты. Что ещё запрещено отправлять из-за границы?
Эпоха почтовых голубей канула в Лету. Сегодня отправить посылку дальним родственникам за три девять земель можно как в сказке, лишь взмахнув рукой. Система международных почтовых отправлений вам в помощь. Но все ли так просто, как может показаться на первый взгляд?
Ольга Воронович, начальник отдела таможенных операций и контроля № 2 Минской региональной таможни:
При намерении переслать товар следует указать в документах, предусмотренных актами Всемирного почтового союза и сопровождающих международные почтовые отправления, сведения об отправителе и получателе товаров, их адресные данные, наименование количества пересылаемого товара, стоимость валютооценки и вес брутто.
Также следует учесть нормы беспошлинного ввоза товара для личного пользования в международных почтовых отправлениях. На сегодня таможенные платежи не уплачиваются в отношении товара для личного пользования, пересылаемых в международном почтовом отправлении на адрес одного получателя, если стоимость таких товаров не превышает сумму эквиваленту 22 евро, и вес не превышает 10 кг. В случае превышения данных норм уплачиваются платежи по ставке 15 % от стоимости, но не менее двух евро за килограмм части превышения стоимостной и весовой нормы.
Но бывает, что долгожданное письмо может так и не найти своего адресата. Главная причина – нарушение законодательства. В отправлениях часто находят предметы, запрещенные к пересылке. Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют ознакомиться с черным списком заранее. Ведь за такое можно не просто заплатить штраф, но и стать фигурантом уголовного дела.
Ольга Воронович:
Запрещено пересылать любые виды оружия, составные части к ним и патроны, скоропортящиеся продукты, наркотические средства, психотропные вещества, лекарственные препараты их содержащие. Белорусские рубли, платежные документы в белорусских рублях, живых животных, сильнодействующие и ядовитые вещества.
Но даже если намерения обеих сторон чисты, существует перечень товаров, за которые все равно можно поплатиться. Среди них почетное первое место занимают лекарственные препараты.
Ольга Воронович:
Лекарственные препараты для личного пользования разрешены к пересылке, но только те, которые не содержат в своем составе психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества. Следует обратиться к специалисту либо изучить состав, особенно в отношении таких препаратов, как сильные обезболивающие и снотворные препараты.
А вот денежный вопрос стоит не так остро. Закон разрешает пересылку иностранной валюты, но при одном условии: купюры должны быть в письмах с объявленной ценностью в сумме не более двухсот долларов США в день приема подобного отправления.