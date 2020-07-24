Роман Головченко на БМЗ: «Мы должны, принимая решения в правительстве, опираться на мнение людей»

Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод наращивает экспорт на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как крупный экспортер БМЗ ощутил влияние коронавируса на мировую экономику. Больнее всего пандемия сказалась на метизном производстве, в частности, на реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантина многие европейские потребители снизили объемы его закупки, некоторые заморозили имеющиеся контракты.

Сегодня БМЗ восстанавливает привычный режим работы и намечает новые планы на развитие. Например, в этом месяце увеличилось производство металлокорда более чем на 70 % по сравнению с июнем. Растет и объем выплавки стали – на 18 % выше прежнего.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Разговор получился очень динамичный, откровенный. Мне понравилось. Я рассчитываю, что ответы, которые давали, тоже людей устроили. Потому что тут хороший коллектив, люди дорожат местом, чувствуется, здесь хорошая зарплата, не только по меркам района и области, но по меркам Беларуси. Ну и вопросы зрелые. Я даже такой эксперимент провел: мы вопрос один обсуждали, какое решение принять, я людей попросил: вот, выскажитесь за этот вариант или за этот. Ну это тоже опора, мы должны, принимая решение в правительстве, опираться на мнение людей, как они это воспринимают и чувствуют.