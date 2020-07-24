Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?
Новости Беларуси. «Поле – академия солдата» – разведчики проводят на полигоне около семи месяцев в году. Учения – от тайги до крайнего севера. Значит, форма должна быть максимально удобной и функциональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащие уверяют: ткань (кстати, отечественного производства) дышащая, водоотталкивающая. И, что важно, не шуршит. Качество проверено в полевых условиях. Из нововведений – в армии отказались от привычных шапок-ушанок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму, особенно летом, – это муки грешные.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Да, раньше еще мы с вами портупею (носили – прим. ред.).
Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся
Александр Лукашенко:
Совершенно верно.
Вадим Денисенко:
И вот демисезонная, это на осень. Удобная флисовая, водоотталкивающая. Ну и головной убор.
Гардероб у разведчика специфический, тут свои модные тенденции: «Дубок», «Леший», масккомплект «Талый снег».
Амуниция, которая позволяет остаться незамеченным в любых условиях, слиться с пейзажем. Бойца невозможно обнаружить даже с помощью новейшей оптики.
Вадим Денисенко:
Маскхалат «Дубок» – это летний для снайпера. Сейчас находится на опытной эксплуатации.
Очень тонкий, для летнего времени идеальный вариант для работы. Это все восстанавливаемое, ремонтируемое. Вот этот халат у нас уже второй год «прогоняем».