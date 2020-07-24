Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?

Новости Беларуси. «Поле – академия солдата» – разведчики проводят на полигоне около семи месяцев в году. Учения – от тайги до крайнего севера. Значит, форма должна быть максимально удобной и функциональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие уверяют: ткань (кстати, отечественного производства) дышащая, водоотталкивающая. И, что важно, не шуршит. Качество проверено в полевых условиях. Из нововведений – в армии отказались от привычных шапок-ушанок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму, особенно летом, – это муки грешные.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Да, раньше еще мы с вами портупею (носили – прим. ред.).

Андрей Равков: говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнётся