Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в том, чтобы Европейский союз оставался важным политическим и экономическим партнером. Об этом 24 июля журналистам заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам встречи со своим латвийским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития политических и экономических контактов, речь шла в том числе о взаимоотношениях по линии Беларусь – ЕС и в рамках «Восточного партнерства». Уже после переговоров Владимир Макей ответил на вопросы журналистов, в частности, прокомментировал отдельные события в рамках проходящей в стране избирательной кампании.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна происходить открыто, транспарентно, справедливо. Но не дело, когда такие современные методы, как социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации (в частности, сейчас в Беларуси), для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться.