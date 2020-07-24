Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в том, чтобы Европейский союз оставался важным политическим и экономическим партнером. Об этом 24 июля журналистам заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам встречи со своим латвийским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития политических и экономических контактов, речь шла в том числе о взаимоотношениях по линии Беларусь – ЕС и в рамках «Восточного партнерства». Уже после переговоров Владимир Макей ответил на вопросы журналистов, в частности, прокомментировал отдельные события в рамках проходящей в стране избирательной кампании.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна происходить открыто, транспарентно, справедливо. Но не дело, когда такие современные методы, как социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации (в частности, сейчас в Беларуси), для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться.
Как уже сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства 24 июля совершает однодневный рабочий визит в Латвию. Эту страну в апреле должен был посетить Александр Лукашенко, однако в связи со вспышкой коронавируса визит был перенесен на более поздние сроки.