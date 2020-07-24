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Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации

24 июля 2020 16:51
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в том, чтобы Европейский союз оставался важным политическим и экономическим партнером. Об этом 24 июля журналистам заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам встречи со своим латвийским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации-1

Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации-3

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития политических и экономических контактов, речь шла в том числе о взаимоотношениях по линии Беларусь – ЕС и в рамках «Восточного партнерства». Уже после переговоров Владимир Макей ответил на вопросы журналистов, в частности, прокомментировал отдельные события в рамках проходящей в стране избирательной кампании.  

Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации-6

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна происходить открыто, транспарентно, справедливо. Но не дело, когда такие современные методы, как социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации (в частности, сейчас в Беларуси), для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться.  

Владимир Макей: не дело, когда социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации-9

Как уже сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства 24 июля совершает однодневный рабочий визит в Латвию. Эту страну в апреле должен был посетить Александр Лукашенко, однако в связи со вспышкой коронавируса визит был перенесен на более поздние сроки.   

# Выборы в Беларуси # общество # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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