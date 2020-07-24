Игорь Сергеенко, посещая Волковысский район: руководство видит проблемы, решает их, вникает в нужды людей

Новости Беларуси. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился 24 июля с развитием Волковысского района, посетил ряд производств и пообщался с аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечена положительная динамика в сельском хозяйстве. В 2020 году более чем на 10 % возросло производство молока, хорошие перспективы в заготовке кормов, получен и высокий урожай рапса. На предприятиях выполняются все социальные стандарты.

Кстати, сейчас на предприятии развивают производственный туризм. В новом маршруте обязательный пункт посещения – так называемые «белорусские Мальдивы».

В том числе об этом шла речь во время встречи Игоря Сергеенко с коллективом «Красносельскстройматериалы». Это один из ведущих производителей цемента в стране. Почти треть продукции уходит на экспорт.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Все социальные стандарты, все социальные программы на объектах, которые я сегодня посетил, выдерживаются, зарплата выплачивается, люди получают больше 1 000 рублей и в сельхозпроизводстве, и непосредственно на данном предприятии.

Да, есть проблемы, есть вопросы, которые волнуют людей. Волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, вопросы состояния местных дорог, строительство спортивных объектов. Ряд мероприятий будет проведен в этом году, что-то в следующем. Есть определенные финансовые трудности. Руководство района видит проблемы, решает их, держит руку на пульсе, вникает в нужды людей.