Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики

Новости Беларуси. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности. Об этом заявил 23 сентября Президент, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи Президент интересовался выполнением отдельных поручений и в целом ситуацией в оборонке.

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Роман Головченко также доложил Президенту о ситуации на отдельных предприятиях. До недавнего времени была сложная обстановка на авиаремонтном заводе в Орше. Специалисты ведомства провели масштабную работу, в итоге сейчас предприятие в два раза нарастило объемы производства. На завод вернулись заказчики, а в цехах ремонтируют вертолеты для стран Азии, Африки и Америки. В целом отрасль развиваются динамично, а наши разработки и технологии приносят прибыль и пользуются спросом за рубежом.