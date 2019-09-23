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В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

23 сентября 2019 12:18
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Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений-1

Они демонстрируют владение автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками. Причем цели поражаются из машин, инсценируют и освобождение от террористов самолета и кафе.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений-4

Сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:
Мы можем на этих соревнованиях выявить лучших стрелков, лучшие команды, пропагандировать современные методики стрельбы. Ну и обменяться боевым и учебно-тренировочным опытом.

В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений-7

Соревнования продлятся до пятницы. Приурочены они к 30-летию спецгруппы «А» КГБ Беларуси. Юбилей элитное подразделение встретит следующей весной.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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