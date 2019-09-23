В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они демонстрируют владение автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками. Причем цели поражаются из машин, инсценируют и освобождение от террористов самолета и кафе.

Сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:

Мы можем на этих соревнованиях выявить лучших стрелков, лучшие команды, пропагандировать современные методики стрельбы. Ну и обменяться боевым и учебно-тренировочным опытом.