В Минске проходят соревнования между сотрудниками спецподразделений

Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На огневом рубеже более сотни бойцов из Беларуси и России. В Минске начались соревнования между сотрудниками спецподразделений по стрельбе из боевого оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они демонстрируют владение автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками. Причем цели поражаются из машин, инсценируют и освобождение от террористов самолета и кафе.
Сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:
Мы можем на этих соревнованиях выявить лучших стрелков, лучшие команды, пропагандировать современные методики стрельбы. Ну и обменяться боевым и учебно-тренировочным опытом.
Соревнования продлятся до пятницы. Приурочены они к 30-летию спецгруппы «А» КГБ Беларуси. Юбилей элитное подразделение встретит следующей весной.