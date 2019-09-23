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Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»

23 сентября 2019 14:25
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по легкой атлетике завершает подготовку к чемпионату мира в Дохе. Планетарное первенство в Катаре стартует уже через четыре дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»-1

За несколько дней до оглашения окончательных составов стало известно, что в нашу команду усилят барьерист Виталий Парахонько и представительница тройного прыжка Ирина Васьковская. Таким образом защищать цвета белорусского флага в Катаре будут 30 атлетов.

Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»-4

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы в закрытых помещениях-2019:
Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно. Приятно выступать и приятно находиться в соревновательной атмосфере, я люблю это дело. Но спортсмену высокого уровня это немножко проще, конечно. Мы знаем эти пики выхода, куда именно выйти, к какому старту. Поэтому сейчас основной акцент идет на чемпионат мира.

Белорусские атлеты будут сражаться за медали в 14 дисциплинах.

# Легкая атлетика # общество # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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