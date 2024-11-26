Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты

Минск и Москва нацелены расширять горизонты сотрудничества в сфере атомных технологий. Новые проекты обсудили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и гендиректор госкорпорации «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Москва нацелены расширять горизонты сотрудничества в сфере атомных технологий. Новые проекты обсудили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и гендиректор госкорпорации «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о квантовых технологиях, разработке совместного программного обеспечения, радиационной медицине, цифровизации и не только. Стороны условились активизировать практическую работу в этих направлениях. Всего «Росатом» рассматривает более 40 проектов для сотрудничества с Беларусью вне ядерной сферы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы, безусловно, заинтересованы в развитии всестороннего делового взаимодействия с корпорацией по всем направлениям. Сейчас главная задача, на мой взгляд, – активизировать практическую работу по этим направлениям.
Белорусская атомная станция – крупнейший проект в истории Союзного государства. Сегодня АЭС выработала без малого 38 миллиардов киловатт-часов электричества. Станция закрывает около 40 % потребностей страны в электроэнергии. И это в корне меняет расклад сил в национальной экономике.
А еще возведение и эксплуатация станции – бесценный опыт и уникальные профессиональные компетенции. Белорусские специалисты-атомщики сегодня востребованы на подобных стройках по всему миру. Россия, Турция, Бангладеш, Венгрия – география обширна.
Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом»:
Предприятия Беларуси и белорусские специалисты трудятся на атомных стройках в России и за рубежом – Бангладеш, Турция, Египет, Венгрия. Это стройки, которые мы уже не можем представить без наших белорусских партнеров. И в России востребованы компетенции прошедших школу Островца белорусских компаний.
26 ноября в Доме правительства вручены государственные награды за вклад в реализацию проекта Белорусской АЭС. Их удостоены 10 человек. В свою очередь глава «Росатома» поблагодарил белорусского лидера за постоянную поддержку проекта БелАЭС, что позволило в кратчайшие сроки построить одну из самых современных и безопасных атомных электростанций на планете.