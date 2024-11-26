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Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты

26 ноября 2024 16:59
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Минск и Москва нацелены расширять горизонты сотрудничества в сфере атомных технологий. Новые проекты обсудили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и гендиректор госкорпорации «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты-2

Речь о квантовых технологиях, разработке совместного программного обеспечения, радиационной медицине, цифровизации и не только. Стороны условились активизировать практическую работу в этих направлениях. Всего «Росатом» рассматривает более 40 проектов для сотрудничества с Беларусью вне ядерной сферы.

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы, безусловно, заинтересованы в развитии всестороннего делового взаимодействия с корпорацией по всем направлениям. Сейчас главная задача, на мой взгляд, – активизировать практическую работу по этим направлениям.

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты-6

Белорусская атомная станция – крупнейший проект в истории Союзного государства. Сегодня АЭС выработала без малого 38 миллиардов киловатт-часов электричества. Станция закрывает около 40 % потребностей страны в электроэнергии. И это в корне меняет расклад сил в национальной экономике. 

А еще возведение и эксплуатация станции – бесценный опыт и уникальные профессиональные компетенции. Белорусские специалисты-атомщики сегодня востребованы на подобных стройках по всему миру. Россия, Турция, Бангладеш, Венгрия – география обширна.

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты-8

Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом»:
Предприятия Беларуси и белорусские специалисты трудятся на атомных стройках в России и за рубежом – Бангладеш, Турция, Египет, Венгрия. Это стройки, которые мы уже не можем представить без наших белорусских партнеров. И в России востребованы компетенции прошедших школу Островца белорусских компаний.

Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты-10

26 ноября в Доме правительства вручены государственные награды за вклад в реализацию проекта Белорусской АЭС. Их удостоены 10 человек. В свою очередь глава «Росатома» поблагодарил белорусского лидера за постоянную поддержку проекта БелАЭС, что позволило в кратчайшие сроки построить одну из самых современных и безопасных атомных электростанций на планете.

# Роман Головченко # Алексей Лихачев # Союзное государство # Беларусь-Россия

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