Роман Головченко и гендиректор «Росатома» обсудили новые проекты

Минск и Москва нацелены расширять горизонты сотрудничества в сфере атомных технологий. Новые проекты обсудили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и гендиректор госкорпорации «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о квантовых технологиях, разработке совместного программного обеспечения, радиационной медицине, цифровизации и не только. Стороны условились активизировать практическую работу в этих направлениях. Всего «Росатом» рассматривает более 40 проектов для сотрудничества с Беларусью вне ядерной сферы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Мы, безусловно, заинтересованы в развитии всестороннего делового взаимодействия с корпорацией по всем направлениям. Сейчас главная задача, на мой взгляд, – активизировать практическую работу по этим направлениям.

Белорусская атомная станция – крупнейший проект в истории Союзного государства. Сегодня АЭС выработала без малого 38 миллиардов киловатт-часов электричества. Станция закрывает около 40 % потребностей страны в электроэнергии. И это в корне меняет расклад сил в национальной экономике.

А еще возведение и эксплуатация станции – бесценный опыт и уникальные профессиональные компетенции. Белорусские специалисты-атомщики сегодня востребованы на подобных стройках по всему миру. Россия, Турция, Бангладеш, Венгрия – география обширна.