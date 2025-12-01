Американский лидер Дональд Трамп признал, что невозможно урегулировать конфликт в Украине, не покончив с коррупцией в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британского политика Джима Фергюсона в соцсети Х.

Он отметил, это первое открытое признание президентом фундаментальной проблемы.

Тем временем в энергетическом секторе Украины разразился крупномасштабный коррупционный скандал: Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провела обыски у ряда должностных лиц и бизнесменов, изъяв крупные суммы наличных и записи разговоров.

Обвинение было предъявлено семи лицам, часть из которых была объявлена в розыск. Были уволены несколько министров, а Зеленский заявил, что не в курсе того, что происходит.

Позже он заявил об уходе главы офиса президента Украины Андрея Ермака, дома у которого также был проведен обыск, но никаких обвинений предъявлено не было.

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